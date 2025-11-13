¿Otro golpe al bolsillo? Confirman cuáles son los impuestos que se cobrarían en la reforma tributaria
El proyecto está en manos del Congreso, a la espera de la ponencia.
12:32 p. m.
Para este jueves 13 de noviembre, fueron citados el presidente y vicepresidente de las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado. Esto, con el fin de coordinar cómo va a ser la ponencia.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno radicó en la Cámara la ley de financiamiento por 26.3 billones de pesos. La reforma va de la mano con la financiación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
Reforma tributaria no contempla la canasta familiar
La propuesta está contemplada en cuatro capítulos: gasto tributario, renta y patrimonio, otros impuestos y medidas Dian. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, enfatizó en que no se tocarán productos de la canasta familiar.
Algunos de los puntos importantes de la reforma son: aumento del IVA para vehículos híbridos, incremento en bebidas alcohólicas, IVA para juegos de suerte, carbón carburante, servicios de software, aumentos de sobretasa; entre otros asuntos.
Impuestos en la ley de financiamiento: lista completa
Se conoció cuáles serían los impuestos contemplados en la ley de financiamiento:
- IVA de 19% para los vehículos híbridos. (Actualmente 5%).
- IVA de 19% para aguardiente y ron. (Actualmente 5%).
- IVA de 19% para whisky, brandy, vodka y sus concentrados, mistelas y cremas y otras bebidas. (Actualmente 5%).
- IVA de 19% para vinos y sidra, peradas, aguamiel y otras bebidas fermentadas. (Actualmente 5%).
- IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet (Mantener medida de conmoción interior). Antes estaban excluidos.
- Cambiar la exclusión por exención de elementos destinados a inversión y reinversión de generación energía con fuentes alternativas
- Incrementar el IVA al ingreso al productor fósil de la GMC gravándolo a la tarifa general de IVA (19%) desde el 1 de enero de 2027.
- Incrementar el IVA al ingreso al productor fósil del ACPM del 5% a una tarifa del 10% desde el 1 de enero de 2027, y gravarlo a la tarifa general de IVA (19%) desde el 1 de enero de 2028.
- IVA del 19% para el alcohol carburante desde 2027. (Actualmente exento).
- IVA de 19% para el biodiesel desde 2027 (Actualmente exento).
- IVA del 19% para hospedaje para no residentes (Actualmente exento).
- Eliminar deducción de 72 UVT por dependiente, mantener deducción de 10% de ingresos brutos para dependientes.
- Derogar descuento dividendos que actualmente es de 19%.
- Gravar componente inflacionario de los rendimientos financieros, dado que es el único ingreso con corrección por inflación.
- IVA 19% a los servicios de software y procesamiento en nube (Actualmente excluido).