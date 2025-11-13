¿Otro golpe al bolsillo? Confirman cuáles son los impuestos que se cobrarían en la reforma tributaria

Para este jueves 13 de noviembre, fueron citados el presidente y vicepresidente de las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado. Esto, con el fin de coordinar cómo va a ser la ponencia.

El pasado 1 de septiembre, el Gobierno radicó en la Cámara la ley de financiamiento por 26.3 billones de pesos. La reforma va de la mano con la financiación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.

Reforma tributaria no contempla la canasta familiar

La propuesta está contemplada en cuatro capítulos: gasto tributario, renta y patrimonio, otros impuestos y medidas Dian. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, enfatizó en que no se tocarán productos de la canasta familiar.

Algunos de los puntos importantes de la reforma son: aumento del IVA para vehículos híbridos, incremento en bebidas alcohólicas, IVA para juegos de suerte, carbón carburante, servicios de software, aumentos de sobretasa; entre otros asuntos.

Impuestos en la ley de financiamiento: lista completa

Se conoció cuáles serían los impuestos contemplados en la ley de financiamiento: