Las cédulas que deben declarar renta entre el 25 y el 29 de agosto: evite multas

Fechas clave: las cédulas que tienen que cumplir con la declaración de renta entre el 25 y el 29 de agosto.

Cédulas declaración renta entre el 25 y el 29 de agosto
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
12:05 p. m.
Se aproxima la recta final de agosto y con ella, una fecha clave para miles de contribuyentes en Colombia.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha establecido un calendario riguroso para la presentación de la declaración de renta, un documento tributario indispensable para los ciudadanos.

En esta ocasión, la entidad recuerda a los colombianos la importancia de cumplir con los plazos establecidos para evitar sanciones y multas.

Declaración de renta para estas cédulas

Para la semana del 25 al 29 de agosto, el cronograma de vencimientos se rige por los dos últimos dígitos del número de cédula.

Es fundamental que los contribuyentes verifiquen sus fechas límite para cumplir con esta obligación fiscal a tiempo.

La presentación de la declaración de renta es un requisito para todos los contribuyentes que superen los topes de ingresos, patrimonio o compras y consumos definidos por la autoridad tributaria.

El incumplimiento de estos plazos puede acarrear serias consecuencias financieras, incluyendo multas que se acumulan por cada mes de retraso. Por ello, la Dian hace un llamado a la ciudadanía para que no deje el trámite para el último momento y evite inconvenientes.

El calendario de vencimientos es una guía clara que facilita el cumplimiento de esta obligación fiscal de manera ordenada. Para los próximos días, las fechas límite son las siguientes:

  • 25 de agosto: Cédulas terminadas en 17 y 18.
  • 26 de agosto: Cédulas terminadas en 19 y 20.
  • 27 de agosto: Cédulas terminadas en 21 y 22.
  • 28 de agosto: Cédulas terminadas en 23 y 24.
  • 29 de agosto: Cédulas terminadas en 25 y 26.

Sanciones por no pagar a tiempo la declaración de renta

Es importante recordar que la sanción por extemporaneidad equivale al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso.

En casos extremos, las multas pueden ascender hasta el 20% del valor de las consignaciones o ingresos del último período fiscal.

Por tanto, es vital estar atento a este calendario y cumplir con la presentación de la declaración de renta en la fecha correspondiente. Conocer las cédulas que deben presentar declaración de renta es el primer paso para evitar problemas con la autoridad fiscal y mantener las finanzas personales en orden.

