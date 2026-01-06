CANAL RCN
Nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy: vea los movimientos de este martes 6 de enero

El precio del dólar en Colombia hoy, 6 de enero de 2026, tuvo una caída luego de la leve alza registrada en la TRM del lunes.

enero 06 de 2026
10:29 a. m.
El precio del dólar en Colombia este 6 de enero abrió la jornada con una leve tendencia a la baja, luego de la expectativa generada por las tensiones del gobierno de Estados Unidos con la región.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado lanzando ataques contra su similar colombiano Gustavo Petro, luego de la captura de Nicolás Maduro tras adelantar operativos en Venezuela. Esto ha generado incertidumbre en los mercados internacionales.

Precio del dólar en Colombia HOY 6 de enero

Durante las primeras horas, el dólar se negoció en 3.713,28 pesos, el cual fue el valor de la apertura, marcando una baja de $56,75 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que se fijó para este martes en $3.770,03. La divisa tuvo un precio mínimo de $3.701,15 y un máximo de $3.730,33.

Este precio de la TRM marcó un leve aumento con relación a la cifra fijada para el lunes 5 de enero, ubicada en $3.790,77. Este cambio representa una caída de $20.74, manteniéndose en ambos casos por debajo de los $3.800, lo cual no ocurre desde el pasado 20 de diciembre.

Los movimientos en el precio del petróleo tras la captura de Nicolás Maduro

La bolsa de Nueva York cerró al alza este lunes, según algunos analistas impulsada por subidas de empresas del sector energético tras la captura del hoy depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y según otros por un mejor ánimo general de los inversores.

El Dow Jones ganó un 1,23% y alcanzó un récord de cierre a 48.977,18 puntos. El índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,64% y el Nasdaq subió un 0,69%.

El operativo estadounidense de este fin de semana en Venezuela "ha sido percibido de manera positiva" por la plaza bursátil estadounidense, resumió a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"El sector energético registra subidas superiores al promedio, ya que las grandes petroleras estadounidenses están bien posicionadas para aprovechar el control de Washington sobre este país rico en crudo", opina Jose Torres, de Interactive Brokers.

