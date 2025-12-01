Dólar se desploma este 12 de noviembre en Colombia y cierra en su nivel más bajo desde 2022

El dólar en Colombia volvió a caer este miércoles 12 de noviembre de 2025, registrando una jornada con amplio movimiento en el mercado cambiario.

Así cerró el dólar en Colombia hoy, 12 de noviembre

La divisa estadounidense cerró en $3.719,56, lo que representa una baja de $41,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, que para la fecha se ubicó en $3.760,93, según reportó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

La jornada terminó oficialmente a la 1:00 p. m., momento en el que se consolidan las operaciones interbancarias que definen el valor de cierre del dólar en el país.

Este nuevo descenso marca el precio más bajo desde abril de 2022, lo que ha despertado el interés de analistas y empresarios por su impacto en importaciones, exportaciones y precios internos.

El dólar cae y marca una nueva tendencia en el mercado

Durante la sesión, la moneda extranjera registró un precio mínimo de $3.703 y un máximo de $3.732,76, con 1.863 transacciones por un monto total de US$1.221 millones, según el reporte de la República.

Este comportamiento confirma una tendencia bajista que se viene presentando desde octubre, impulsada por el aumento del apetito por riesgo en mercados emergentes y la estabilidad del petróleo, uno de los principales motores de la economía colombiana.

Además, comparado con el mismo día de noviembre de 2024, la TRM muestra una reducción del 13,48 % (585,77 pesos), y frente al mes anterior, una caída del 3,89 % (152,31 pesos).

¿Qué significa esta baja para la economía?

Una cotización más baja del dólar tiende a favorecer la importación de bienes y aliviar la presión sobre la inflación, aunque puede afectar los ingresos de exportadores y remesas.

Con esta cifra, el dólar se cotiza en la semana con un panorama favorable para la economía local, mientras los inversionistas siguen atentos a las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco de la República.