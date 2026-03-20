Dos colombianas buscan conquistar con su emprendimiento el mercado del autocuidado en México

Dos emprendedoras colombianas están llevando su visión de bienestar más allá de las fronteras colombianas. Se trata de Zenith, una marca creada por Laura Mesa García y Alejandra Espinal Cardona, que acaba de anunciar su llegada al mercado mexicano, un paso clave en su estrategia de expansión internacional.

Ingresar a México representa para este emprendimiento la validación de un modelo que combina nutrición, experiencia sensorial y salud emocional, en una industria cada vez más competitiva y en crecimiento.

Pero, sobre todo, marca el inicio de una proyección global que ya tiene en la mira nuevos destinos como Estados Unidos y Europa.

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La historia del emprendimiento paisa de autocuidado que trasciende fronteras

La historia de Zenith comienza con la idea de transformar el autocuidado en algo más que una rutina.

Para Laura y Alejandra, el bienestar debía ser una experiencia consciente, pero también placentera y cercana. De ahí nace el concepto de la marca, cuyo nombre inspirado en el punto más alto en la astrología refleja su propósito de llevar el cuidado personal a un nivel superior, impactando tanto el cuerpo como la mente.

Ese enfoque se traduce en un producto que rompe con los formatos tradicionales del mercado.

La apuesta va más allá de lo funcional. El producto ha sido diseñado para convertirse en una experiencia sensorial, percibida por los usuarios como una especie de “postre saludable”. Esta característica no solo facilita la constancia en el consumo, sino que también ha generado altos niveles de fidelización entre sus clientes.

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Zenith: el autocuidado y bienestar con sello paisa

En lugar de cápsulas, Zenith ofrece gomitas multivitamínicas sin azúcar, con forma de oso y sabor agradable, que incluyen vitaminas esenciales, proteína, colágeno y biotina, orientadas al cuidado del cabello, la piel y las uñas.

“Apostamos por una propuesta que conecte desde el gusto, la estética y la emoción, logrando que las personas no solo se cuiden, sino que disfruten hacerlo”, explicó Laura Mesa, una de las socias de la marca.

El componente emocional es, precisamente, uno de los pilares del proyecto. Desde su comunicación, Zenith promueve mensajes asociados al amor propio, la disciplina y la constancia, integrando el bienestar psicológico como parte esencial del autocuidado.

Para Alejandra Espinal Cardona, psicóloga y cofundadora, esta visión responde a una necesidad creciente del mercado:

Esta visión responde a una necesidad creciente del mercado: productos que no solo ofrezcan beneficios funcionales, sino también una conexión emocional con el usuario.

Detrás de la marca hay dos perfiles que se complementan. Por un lado, la mirada estratégica y estética de Laura, enfocada en construir una marca aspiracional; por el otro, el enfoque psicológico de Alejandra, centrado en el desarrollo personal y el bienestar integral.

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Zenith busca consolidarse como marca de bienestar en México

El crecimiento de Zenith ha estado impulsado, en gran medida, por la recomendación orgánica de sus clientes, lo que ha fortalecido su credibilidad y le ha permitido expandirse sin depender exclusivamente de estrategias de publicidad tradicional.

La llegada a México abre ahora nuevas oportunidades. Además de ampliar su presencia en el mercado internacional, la marca apuesta por un modelo de distribución que permite a aliados comerciales generar ingresos en distintos países, lo que refuerza su visión de crecimiento sostenible.

En paralelo, la compañía ya adelanta procesos estratégicos para su entrada a Estados Unidos y Europa, mercados donde busca consolidarse como un referente en la industria del bienestar.