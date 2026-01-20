Ecopetrol convoca Asamblea de Accionistas para el 5 de febrero y presenta plancha de Junta Directiva

Ecopetrol S.A. convocó a sus accionistas a una Asamblea General extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de febrero de 2026, a las 8:00 de la mañana, en su sede principal en Bogotá. El encuentro será presencial y contará con transmisión en directo vía streaming, según informó la compañía en su aviso oficial.

¿Quiénes conforman la plancha de candidatos a la Junta Directiva de Ecopetrol?

Uno de los puntos centrales del orden del día será la elección de los miembros de la Junta Directiva para lo que resta del periodo 2025–2029. La plancha propuesta incluye nueve candidatos, cinco de ellos con calidad de independientes: Ángela María Robledo Gómez, Carolina Arias Hurtado, Hildebrando Vélez Galeano, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona.

Los otros cuatro postulados, clasificados como no independientes, son Juan Gonzalo Castaño Valderrama, Lilia Tatiana Roa Avendaño, Alberto José Merlano Alcocer y César Eduardo Loza Arenas.

RELACIONADO Ecopetrol reveló la cantidad de gas que dispondrá para atender el mercado entre febrero y mayo de 2026

¿Cómo se realizará la votación para elegir Junta Directiva?

La votación se realizará de forma electrónica, por lo que recomendaron a los accionistas asistir con dispositivos móviles inteligentes. Ecopetrol también habilitará mecanismos alternos para quienes no cuenten con equipos compatibles. Además, los accionistas podrán hacerse representar mediante poder escrito, conforme a lo establecido en el artículo 184 del Código de Comercio.

RELACIONADO Ecopetrol y Petrobras logran venta total del gas del campo Sirius en el Caribe colombiano

La compañía reiteró que los administradores y empleados no podrán representar acciones distintas de las propias ni sustituir poderes, salvo en casos de representación legal.

También se recordó que el proceso de registro comenzará desde las 7:00 de la mañana y que no se permitirá el ingreso de material publicitario ni de acompañantes, salvo para quienes requieran atención especial.