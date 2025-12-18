CANAL RCN
Economía

Ecopetrol y Petrobras logran venta total del gas del campo Sirius en el Caribe colombiano

El proceso culminó con la firma de 66 contratos de compraventa con 17 empresas.

Ecopetrol - Foto: Noticias RCN
Ecopetrol - Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
08:39 a. m.
Ecopetrol y Petrobras informaron que el proceso de comercialización conjunta del gas natural del campo Sirius, ubicado en el mar Caribe colombiano, concluyó con la venta del 100% de las cantidades ofrecidas, lo que representa el mayor volumen comercializado por Ecopetrol en una sola operación.

La asignación, realizada bajo la modalidad de Contrato Firme Sujeto a Condiciones, alcanzó los 249 millones de pies cúbicos-día (MPCD) y se concretó entre el 30 de octubre y el 12 de diciembre de 2025.

66 contratos firmados con 17 empresas

Las compañías destacaron que el proceso se desarrolló bajo criterios de eficiencia, transparencia y objetividad, en línea con la regulación vigente.

El proceso culminó con la firma de 66 contratos de compraventa con 17 empresas, lo que calificaron como un hito clave para el desarrollo energético del país.

Aporte estratégico a la seguridad energética nacional

Según Ecopetrol y Petrobras, la venta anticipada del gas constituye un avance clave en el esquema de desarrollo del campo Sirius, parte del contrato GUA-OFF-0, y envía señales positivas sobre el abastecimiento energético a largo plazo.

Ambas empresas subrayaron que el resultado fortalece el mercado competitivo de gas natural en Colombia y posiciona a Sirius como un activo estratégico para la seguridad energética del país.

Asimismo, reiteraron su compromiso con el desarrollo responsable del proyecto y valoraron la confianza depositada por los agentes del mercado en esta iniciativa conjunta.

