Efectos en Colombia del posible nuevo arancel de Estados Unidos: ¿aplica?

Siguen las reacciones por el incremento de aranceles para productos colombianos que ingresen a Estados Unidos desde el primero de agosto.

Además, el presidente Donald Trump dijo que cobrarán un impuesto adicional de otro 10 % a las naciones que estén asociadas políticamente a los BRICS. Recordemos que Colombia formalizó su adhesión al nuevo Banco de Desarrollo de la asociación integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

esta

RELACIONADO Estados Unidos aplicará aranceles el 1 de agosto a países con los que no haya acuerdo

En Noticias RCN hablamos con Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, quien se refirió al impacto que tendrá en las finanzas nacionales esta decisión.

¿Cómo podríamos calificar ese impacto si es que Colombia tuviera esos nuevos aranceles por parte de Estados Unidos?

“Hay que señalar que Colombia no es miembro del grupo de los BRICS, nosotros ingresamos al banco, pero no somos miembros del grupo".

"Entonces lo que esperamos en el sector privado es que estos aranceles adicionales no se apliquen a Colombia y podamos seguir con nuestro arancel del 10 % sujeto a la negociación para lograr que nuestros principales productos puedan quedar con 0 % para ingresar al mercado de los Estados Unidos”.

El Ministerio de Comercio aseguró que Colombia está dando pasos firmes para entrar en este banco de desarrollo: ¿qué significa para los ciudadanos si eso se concreta?

“De presentarse los aranceles es indudable que eso termina afectando a todos los colombianos, porque serán menos divisas para el país, muy seguramente no podremos enviar todos los productos que quisiéramos porque no van a poder competir por precio, porque estaríamos pagando un arancel del 20 % mientras México, por ejemplo, está pagando cero, u otros países de la región que no tienen esta amenaza, estarían con el 10 %”.