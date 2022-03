El comercio electrónico dinamiza el primer día sin IVA 2022

A pocas horas de finalizar el primer día sin IVA 2022, autoridades económicas del Gobierno Nacional informaron que las compras a través de canales electrónicos lideraron el inicio de la jornada.

Las compras digitales se convirtieron en un plus para la dinamización de la economía colombiana para este 11 de marzo.

De los 7.6 billones de pesos alcanzados en ventas durante las primeras 18 horas del primer día sin IVA, $523.000 millones fueron vendidos a través de canales electrónicos, lográndose 1.2 millones de transacciones exitosas.

“Las horas de mayor alcance se ubicaron entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., evidenciándose otro otro pico alto desde las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m.”, dijo María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico.