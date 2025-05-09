La inflación anual en Colombia para agosto se ubicó en 5,10%

En las últimas horas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló el comportamiento de la inflación en Colombia, a través de la cifra del IPC que arrojó una variación en la cifra mensual y anual.

En agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 0,19%. La anual fue del 5,10%, es decir, 1,02 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,12%.

Aunque el dato de inflación tuvo una pequeña variación, la cifra de agosto 2024 y 2025 está por debajo de un punto porcentual, sin embargo, superó la brecha de los cinco puntos porcentuales que se había mantenido por debajo en lo corrido del año.

Las ciudades con mayor inflación anual

La inflación en agosto se ubicó en 5,10%, pero en lo corrido del año se mantuvo en 4,22% lo que indica que ha habido una variación negativa en cuanto al comportamiento de lo que va de 2025.

El Dane confirmó cuáles son las ciudades con mayor variación de la inflación anual:

Pereira: 5,97%

Bucaramanga: 5,85%

Armenia: 5,65%

El comportamiento de la inflación en productos y servicios

De acuerdo con las estadísticas entregadas por el Dane, la variación anual del IPC por divisiones de gasto fue liderada por los sectores de:

Educación: 7,87%

Restaurantes y hoteles: 7,78%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 6,13%

Mientras que las de mejor variación anual (que disminuyeron) fueron: