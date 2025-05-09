CANAL RCN
Economía

La inflación anual en Colombia para agosto se ubicó en 5,10%

El Dane reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó una variación respecto a julio de 0,19%.

La inflación anual en Colombia para agosto se ubicó en 5,10%
Foto: archivo.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
06:27 p. m.
En las últimas horas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló el comportamiento de la inflación en Colombia, a través de la cifra del IPC que arrojó una variación en la cifra mensual y anual.

En agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación mensual del 0,19%. La anual fue del 5,10%, es decir, 1,02 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 6,12%.

Aunque el dato de inflación tuvo una pequeña variación, la cifra de agosto 2024 y 2025 está por debajo de un punto porcentual, sin embargo, superó la brecha de los cinco puntos porcentuales que se había mantenido por debajo en lo corrido del año.

Banco de la República congeló su tasa de interés en 9,25% pese a caída de la inflación
Banco de la República congeló su tasa de interés en 9,25% pese a caída de la inflación

Las ciudades con mayor inflación anual

La inflación en agosto se ubicó en 5,10%, pero en lo corrido del año se mantuvo en 4,22% lo que indica que ha habido una variación negativa en cuanto al comportamiento de lo que va de 2025.

El Dane confirmó cuáles son las ciudades con mayor variación de la inflación anual:

  • Pereira: 5,97%
  • Bucaramanga: 5,85%
  • Armenia: 5,65%
Así ha crecido el salario mínimo frente a la inflación: ¿qué esperar en 2026?
Así ha crecido el salario mínimo frente a la inflación: ¿qué esperar en 2026?

El comportamiento de la inflación en productos y servicios

De acuerdo con las estadísticas entregadas por el Dane, la variación anual del IPC por divisiones de gasto fue liderada por los sectores de:

  • Educación: 7,87%
  • Restaurantes y hoteles: 7,78%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 6,13%

Mientras que las de mejor variación anual (que disminuyeron) fueron:

  • Información y comunicación: -0,85%
  • Recreación y cultura: 1,63%
  • Prendas de vestir y calzado: 2,02%
Atención: Inflación anual en Colombia se ubicó por debajo del 5%
Atención: Inflación anual en Colombia se ubicó por debajo del 5%

 

