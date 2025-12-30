CANAL RCN
Los argumentos que podrían tumbar el decreto del salario mínimo de 2026 ante el Consejo de Estado

Según el exfuncionario, la decisión carece de justificación técnica y tendrá efectos negativos sobre la economía y el bolsillo de los colombianos.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
01:24 p. m.
El exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, cuestionó el aumento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026 y aseguró que existen argumentos legales para demandar la medida ante el Consejo de Estado.

“¿Qué pasa si el incremento hubiese sido del 100%? Pues hubiera sido tan absurdo como este o incluso más”, señaló Restrepo en entrevista con Noticias RCN, al advertir que los ciudadanos no deben quedarse “quietos frente a decisiones abiertamente irresponsables”.

Argumentos legales y fallas metodológicas

Restrepo recordó que en 2016 ya se había presentado una demanda contra el aumento del salario mínimo y el Consejo de Estado exigió al Gobierno justificar adecuadamente la decisión. En esta ocasión, explicó, la administración sustentó el incremento en el concepto de salario vital, pero “cambió la forma como se calcula y está sobreestimando el tamaño de los hogares”.

Para el exministro, este error metodológico constituye un argumento sólido para cuestionar la legalidad del decreto. “No hay una razón suficiente para aducir un incremento del 23%”, afirmó.

Impacto en la inflación y acusación de populismo

El exministro advirtió que, aunque los trabajadores recibirán inicialmente un aumento en sus ingresos, “al mes siguiente tendrán que pagar salud, educación y alimentación más costosas”, lo que terminará absorbiendo el beneficio.

Restrepo calificó la decisión como “una típica medida de carácter populista, casi que con interés político para el proceso electoral de 2026”, y aseguró que el incremento “empobrece al 90% de los colombianos” al generar mayor informalidad, inflación y un sobrecosto fiscal para la nación en un momento crítico de las finanzas públicas.

