Este es el municipio de Colombia con mejor la administración por segundo año consecutivo

El municipio de Funza, Cundinamarca, se consolidó como la alcaldía mejor administrada de Colombia al obtener el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) – FURAG 2025, con una calificación de 98,9 puntos, superando su resultado anterior de 98,1 puntos y manteniéndose en la cima por segundo año consecutivo.

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El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) evaluó 1.099 alcaldías del país mediante una medición que analiza la capacidad de las entidades públicas para gestionar con*eficiencia, transparencia y orientación a resultados.

En el ranking nacional, Funza superó a Sabaneta (98,7 puntos), Bogotá D.C. (98,6 puntos), Fredonia (98,1 puntos), Íquira y La Gloria (ambas con 97,9 puntos).

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, atribuyó el reconocimiento al trabajo del equipo municipal:

Este resultado es el trabajo de todos los funcionarios y contratistas de nuestro municipio que trabajamos con transparencia, amor y compromiso para que nuestros ciudadanos sientan un mejor municipio y se vea reflejado en obras, en atención humana y en servicios bien prestados.

El impacto en la ciudadanía por el desempeño de Funza

El alto desempeño institucional se traduce en beneficios concretos para los habitantes de Funza.

Entre las ventajas se encuentran trámites más ágiles, mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, incremento en la inversión en infraestructura, educación, salud, cultura, deporte y seguridad, así como mejor capacidad para gestionar recursos del Gobierno Nacional y organismos de cooperación.

Adicionalmente, el reconocimiento fortalece las condiciones para atraer inversión privada, generar empleo y dar continuidad a proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo municipal.

La gestión eficiente garantiza que los impuestos de los ciudadanos se conviertan en obras tangibles y mejores servicios públicos.

¿Cómo logró Funza ese resultado en la administración pública?

El municipio obtuvo calificaciones sobresalientes en las siete dimensiones evaluadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): 100,0 puntos en Gestión del Conocimiento, 99,9 en Talento Humano, 99,8 en Control Interno, 99,7 en Evaluación de Resultados, 99,4 en Información y Comunicación, 99,0 en Direccionamiento Estratégico y Planeación, y 98,1 en Gestión con Valores para Resultados.

En el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Funza alcanzó 99,8 puntos, fortaleciendo aspectos como la transparencia, la gestión del riesgo, el seguimiento institucional y el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Estos resultados posicionan a Funza como un referente nacional de gestión pública moderna, demostrando que una administración eficiente fortalece la confianza ciudadana, consolida las instituciones y mejora la calidad de vida de la población mediante una planeación rigurosa y ejecución responsable de los recursos públicos.