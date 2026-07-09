CANAL RCN
Economía

Este es el municipio de Colombia con mejor la administración por segundo año consecutivo

El Departamento Administrativo de la Función Pública reconoció a un municipio de Cundinamarca como la alcaldía mejor administrada entre 1.099 evaluadas.

Este es el municipio de Colombia con mejor la administración por segundo año consecutivo
Foto: Alcaldía de Funza

Noticias RCN

julio 09 de 2026
09:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El municipio de Funza, Cundinamarca, se consolidó como la alcaldía mejor administrada de Colombia al obtener el primer lugar en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) – FURAG 2025, con una calificación de 98,9 puntos, superando su resultado anterior de 98,1 puntos y manteniéndose en la cima por segundo año consecutivo.

Funza abrió el primer centro fijo de esterilización para perros y gatos
RELACIONADO

Funza abrió el primer centro fijo de esterilización para perros y gatos

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) evaluó 1.099 alcaldías del país mediante una medición que analiza la capacidad de las entidades públicas para gestionar con*eficiencia, transparencia y orientación a resultados.

En el ranking nacional, Funza superó a Sabaneta (98,7 puntos), Bogotá D.C. (98,6 puntos), Fredonia (98,1 puntos), Íquira y La Gloria (ambas con 97,9 puntos).

La alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago, atribuyó el reconocimiento al trabajo del equipo municipal:

Este resultado es el trabajo de todos los funcionarios y contratistas de nuestro municipio que trabajamos con transparencia, amor y compromiso para que nuestros ciudadanos sientan un mejor municipio y se vea reflejado en obras, en atención humana y en servicios bien prestados.

Funza reactivó por tres meses el toque de queda para menores: esta es la razón
RELACIONADO

Funza reactivó por tres meses el toque de queda para menores: esta es la razón

El impacto en la ciudadanía por el desempeño de Funza

El alto desempeño institucional se traduce en beneficios concretos para los habitantes de Funza.

Entre las ventajas se encuentran trámites más ágiles, mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, incremento en la inversión en infraestructura, educación, salud, cultura, deporte y seguridad, así como mejor capacidad para gestionar recursos del Gobierno Nacional y organismos de cooperación.

Adicionalmente, el reconocimiento fortalece las condiciones para atraer inversión privada, generar empleo y dar continuidad a proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo municipal.

La gestión eficiente garantiza que los impuestos de los ciudadanos se conviertan en obras tangibles y mejores servicios públicos.

En plena crisis de salud Funza ha logrado solucionar más de 1.000 casos: así puede asesorarse
RELACIONADO

En plena crisis de salud Funza ha logrado solucionar más de 1.000 casos: así puede asesorarse

¿Cómo logró Funza ese resultado en la administración pública?

El municipio obtuvo calificaciones sobresalientes en las siete dimensiones evaluadas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): 100,0 puntos en Gestión del Conocimiento, 99,9 en Talento Humano, 99,8 en Control Interno, 99,7 en Evaluación de Resultados, 99,4 en Información y Comunicación, 99,0 en Direccionamiento Estratégico y Planeación, y 98,1 en Gestión con Valores para Resultados.

En el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Funza alcanzó 99,8 puntos, fortaleciendo aspectos como la transparencia, la gestión del riesgo, el seguimiento institucional y el cumplimiento de objetivos estratégicos.

Estos resultados posicionan a Funza como un referente nacional de gestión pública moderna, demostrando que una administración eficiente fortalece la confianza ciudadana, consolida las instituciones y mejora la calidad de vida de la población mediante una planeación rigurosa y ejecución responsable de los recursos públicos.

Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord
RELACIONADO

Así será el corredor vial de 7 kilómetros que conectará a Funza con Bogotá en tiempo récord

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Ojo: este viernes 10 de julio vence el plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá sin intereses

Dólar

Dólar en Colombia hoy, 9 de julio de 2026: se cotizó en niveles que no se veían desde 2020

Ministerio de Minas y Energía

Minenergía alerta por suspensión del empalme y advierte riesgos para la seguridad energética

Otras Noticias

Animales

Gobierno entrante reveló cuál sería su plan con los hipopótamos: ¿marcha atrás a la eutanasia?

El designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona, anunció que el próximo Gobierno no aplicará control letal, generando reacciones en contra de la decisión.

Epa Colombia

“Es inhumano”: Yina Calderón habló sobre el presunto embarazo de la Epa Colombia

La creadora de contenido rompió el silencio ante la polémica que se ha desatado en torno a los rumores de un posible embarazo.

Jaminton Campaz

Jáminton Campaz lanzó un angustiante mensaje tras eliminación de Colombia

Artistas

Murió a los 75 años la reconocida cantante Bonnie Tyler, famosa por ‘Total Eclipse of the Heart’

EPS

Radican estados financieros de la Nueva EPS de vigencias 2023 y 2024: ¿Hay peligro de liquidación?