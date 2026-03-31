Este modelo financiero permitiría ahorrar hasta $790.000 mensuales en créditos de vivienda o de vehículo

En medio de un escenario marcado por el aumento del endeudamiento personal en Colombia, una startup creada por exempleados del sector financiero y emprendedores del ecosistema digital está posicionándose como una alternativa para aliviar el peso de las deudas.

Su propuesta se basa en un modelo que permite a los usuarios reducir significativamente el costo de sus créditos de vivienda y vehículo, con ahorros que alcanzan en promedio los $790.000 mensuales.

Solo en 2025, un total de 18.749 personas en el país se declararon insolventes al no poder cumplir con sus obligaciones financieras, lo que representó un incremento del 79% frente al año anterior y la cifra más alta en al menos una década, según datos citados de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.

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¿Cómo ahorrar más de $700.000 mensuales en créditos de vivienda y vehículos?

El empresario Santiago Ospina Gutiérrez, el emprendedor y cofundador de Hatsu Julian Oquendo, y los exempleados de Bancolombia Marco Gómez, Mauricio Garcés y Roger Gómez crearon la fintech Bangk, en vista de que la mayoría de los colombianos accede a créditos sin comprender plenamente sus condiciones.

Esto se traduce en pagos prolongados con tasas de interés elevadas, seguros costosos y cargos adicionales que, en muchos casos, podrían evitarse o renegociarse.

La propuesta de Bangk consiste en intervenir esos créditos, ya sean nuevos o existentes, para optimizar sus condiciones.

¿Cómo funciona la startup Bangk que reduce pagos de créditos?

De acuerdo con sus fundadores, a través de herramientas como la compra de cartera, la plataforma permite pasar de tasas variables a tasas fijas más estables, reducir intereses, ajustar el costo de los seguros obligatorios y eliminar cobros que no son necesarios.

Según cifras de la compañía, en apenas tres años de operación más de 6.000 usuarios han logrado reducir en conjunto $66.811 millones en intereses de créditos hipotecarios.

A esto se suman $3.150 millones en ahorros en primas de seguros obligatorios y más de $5.760 millones anuales derivados de mejoras en condiciones de créditos de vehículos.

De acuerdo con Marco Gómez, cofundador de la fintech, una persona que optimiza su crédito a través de este modelo puede disminuir su carga financiera mensual en cerca de $790.000, resultado de la combinación de una menor tasa de interés, seguros más económicos y la eliminación de cargos adicionales.

Más allá del ahorro, el enfoque de la plataforma apunta a cambiar la relación de los usuarios con el sistema financiero.

Sus creadores sostienen que el problema no radica únicamente en el acceso al crédito, sino en la falta de acompañamiento para administrarlo de forma eficiente.

En ese sentido, Bangk actúa como un intermediario entre los usuarios y las entidades financieras, identificando oportunidades para mejorar las condiciones de cada préstamo.

El modelo también contempla la aplicación de beneficios contemplados en la Ley de Vivienda, lo que puede traducirse en una reducción del tiempo de pago de los créditos hipotecarios y de leasing, incluso en meses o años. A esto se suman opciones de seguros obligatorios con costos más bajos, pero con coberturas similares.