Economía

Esto le costaría cada empleado a una empresa si el salario mínimo sube más del 10%

El posible aumento del salario mínimo incrementaría en cascada todas las cargas laborales y parafiscales para las empresas.

dinero colombiano
FOTO: Freepik

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
12:14 p. m.
La discusión del salario mínimo iniciará el 1 de diciembre, y si se concreta el aumento del 11% mencionado por algunos miembros del Gobierno Nacional, el salario mínimo llegaría a $1,58 millones en 2026. Sin embargo, este valor no refleja el costo real que debe asumir una empresa formal por cada trabajador, ya que el incremento impacta múltiples componentes adicionales.

Actualmente, un empleado que gana el salario mínimo cuesta alrededor de $2,43 millones, pero con el aumento proyectado el costo total ascendería a más de $2,7 millones, lo que representa un incremento directo de $267.617 por cada persona contratada, de acuerdo a los cálculos de La República.

Esta cifra incluye auxilio de transporte, aportes a seguridad social, parafiscales, prestaciones y otros conceptos que se calculan con base en el salario mínimo.

Desglose de los nuevos costos laborales

A continuación se presenta el desglose completo de los componentes que aumentarían con un salario mínimo de $1,58 millones:

  • Auxilio de transporte: sube de $200.000 a $220.000.
  • Prima de servicios: de $118.625 a $131.673.
  • Cesantías: de $118.625 a $131.673.
  • Intereses de cesantías: de $14.235 a $15.800.
  • Vacaciones: de $59.360 a $65.889.
  • Aportes a pensión (empresa): de $170.820 a $189.610.
  • Aportes a salud (empresa): de $120.998 a $134.307.
  • ARL: de $7.431 a $8.248.
  • Caja de compensación: de $56.940 a $63.203.
  • Aportes al ICBF: de $42.705 a $47.402.
  • Aportes al Sena: de $28.470 a $31.601.

Calzado y vestimenta (dotación): de $71.175 a $79.004.

Incentivos para empresas: la estrategia del Gobierno para respaldar el aumento del salario mínimo
La suma de todos estos componentes eleva el costo total por trabajador a más de $2,7 millones mensuales, lo que representa un impacto directo para las compañías que dependen de mano de obra formal.

Opiniones de expertos sobre el aumento del salario mínimo

Según Edwin Campos, abogado laboralista de Godoy, el incremento del salario mínimo “repercute en cascada sobre los costos laborales totales”, pues este valor es la base para calcular horas extra, recargos nocturnos, trabajo en días de descanso, prestaciones, seguridad social y parafiscales.

ANIF advierte que incremento de dos dígitos en salario mínimo sería inconveniente
Miguel Pérez García, presidente de Acoset, destacó que un “ajuste prudente” es fundamental para proteger el empleo formal. Aseguró que un aumento del 11% tendría efectos “directos y significativos” sobre los costos que asumen las empresas, especialmente aquellas que dependen de alta mano de obra.

