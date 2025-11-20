Incentivos para empresas: la estrategia del Gobierno para respaldar el aumento del salario mínimo

El Ministerio del Trabajo reiteró que su objetivo es que el aumento del salario mínimo para el próximo año sea un “ingreso real para los trabajadores”. En diálogo con el diario La República, el ministro Antonio Sanguino dio detalles sobre el avance de las discusiones.

Señaló que la decisión se tomará exclusivamente con base en tres variables: “inflación causada, inflación esperada e índice de productividad”, parámetros definidos por la Constitución y la ley. Según indicó, esos datos provienen del “Dane, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y el propio Ministerio del Trabajo”.

Sanguino dejó claro que “no hay ninguna proyección” sobre el incremento hasta que no se analicen las cifras disponibles. Agregó que los resultados del estudio se harán públicos “en el momento en que instalemos la Comisión de Concertación el próximo 1 de diciembre”.

Incentivos para las empresas para respaldar el aumento del salario mínimo

En la conversación, el ministro destacó los mecanismos de apoyo dirigidos a empleadores. Recordó que el Gobierno presentó este 19 de noviembre “una política de subsidios tributarios”, la cual incluye beneficios como la deducción del 200% en el impuesto a la renta para empresas por contratar personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia comprobada y la deducción del 120% del valor de los salarios para jóvenes entre 18 y 28 años en su primer empleo, que también aplica para contratar adultos mayores sin pensión.

Además, habló del programa 'Empleos para la Vida', que en los últimos dos años ha entregado “cerca de $500.000 millones en incentivos”. Según explicó, estos apoyos “cubren entre 30% y 35% del salario mínimo” para la creación de nuevos empleos destinados a “jóvenes, mujeres víctimas de violencia o personas con discapacidad”.

Sanguino relacionó estos incentivos con la política salarial del Gobierno, al afirmar que “es muy positivo y revelador que la política salarial del Gobierno esté incidiendo de manera positiva en el comportamiento de nuestra economía”.

De esta manera, los estímulos funcionan como un alivio para los empleadores que deben asumir el ajuste del salario mínimo, mientras se garantiza que los trabajadores reciban un aumento efectivo.