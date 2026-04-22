Estudiantes en Bogotá desarrollan habilidades clave con aprendizaje aplicado en STEM: ¿De qué se trata?

En medio de un panorama donde el desempleo juvenil en Colombia ronda el 15% y más de dos millones de jóvenes no estudian ni trabajan, la educación enfrenta un reto que ya no admite aplazamientos.

Se trata de conectar lo que se enseña en el aula con las habilidades que exige el mundo real. En Bogotá, una iniciativa busca responder a ese desafío desde la raíz, apostando por el fortalecimiento de competencias STEM en estudiantes de secundaria.

La experiencia se vivió en el St. Matthew School, donde alumnos de séptimo a décimo grado participaron en ‘Think Bigger: STEM Edition’, un encuentro diseñado para acercarlos a escenarios reales del mundo profesional a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Más que una actividad académica, el espacio fue concebido como una oportunidad para replantear la forma en que los jóvenes entienden su futuro.

¿Cómo funciona la estrategia ‘Think Bigger: STEM Edition’?

El enfoque es demostrar que el aprendizaje no es abstracto ni distante, sino una herramienta concreta para resolver problemas y tomar decisiones.

En un entorno cada vez más digital, habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de adaptación y la resolución de problemas dejan de ser opcionales para convertirse en condiciones básicas de participación en la sociedad.

Durante la jornada, la experta en inteligencia artificial y transformación digital Natalia Barrera compartió su experiencia con los estudiantes, poniendo sobre la mesa el enfoque de que la tecnología no es solo un recurso de uso cotidiano, sino un campo de creación.

Su intervención puso especial énfasis en el papel de las nuevas generaciones, y particularmente de las niñas, en la construcción del futuro digital.

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Estrategia de aprendizaje busca potenciar el área tecnológica

En un sector históricamente marcado por brechas de género, el encuentro también buscó promover una mayor inclusión en áreas tecnológicas. La apuesta es que tanto niños como niñas vean en la educación STEM no solo una opción académica, sino una vía para entender el mundo y transformarlo.

Este tipo de iniciativas hace parte del modelo educativo del colegio, que integra el aprendizaje experiencial con el uso de la tecnología.

La institución pertenece a Inspired Education Group, un grupo que impulsa metodologías interdisciplinarias y proyectos que combinan innovación, práctica y conocimiento.

Uno de los pilares de este enfoque es el Centro de Tecnologías Aplicadas (CAT), un espacio donde la teoría se convierte en acción. Allí, los estudiantes no se limitan a adquirir conceptos; diseñan, experimentan y construyen soluciones, fortaleciendo competencias clave para el siglo XXI como el trabajo en equipo, la innovación y el pensamiento crítico.

Los resultados comienzan a hacerse visibles. El equipo de robótica del colegio, integrado por jóvenes entre los 12 y 16 años y liderado por niñas, ha logrado reconocimiento en competencias intercolegiales en áreas como programación, ingeniería y desarrollo tecnológico. Un indicador de que el aprendizaje aplicado puede traducirse en logros concretos.

Para el rector del colegio, Telmo Peña, el mayor reto está en lograr que los estudiantes entiendan la utilidad de lo que aprenden.

Uno de los mayores retos hoy es lograr que los estudiantes entiendan para qué sirve lo que aprenden. Cuando logran hacer esa conexión, no solo mejora su proceso educativo, también cambia la forma en que toman decisiones sobre su futuro.

Iniciativas como ‘Think Bigger: STEM Edition’ reflejan un cambio de enfoque en la educación: pasar de la transmisión de conocimientos a la construcción de experiencias significativas.

En un país donde millones de jóvenes enfrentan barreras para acceder a oportunidades, este tipo de espacios se convierten en una herramienta para cerrar brechas y abrir caminos.