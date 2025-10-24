CANAL RCN
Economía

Así crece el supermercado que compite con D1 y Ara por precios y calidad en Colombia

Euro supermercados, que compite con D1 y Ara sigue creciendo en Colombia con una propuesta basada en precios justos, atención cercana y productos de calidad.

Euro Supermercados
Foto: Redes Sociales Euro Supermercados

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
09:50 a. m.
La competencia en el mercado del retail colombiano sigue creciendo y no todo gira en torno a D1 y Ara.

En medio de ese panorama, Euro Supermercados, una cadena antioqueña con casi 25 años de historia, se ha consolidado como una alternativa que combina precios competitivos, calidad en sus productos y cercanía con las comunidades.

Su modelo ha ganado terreno en Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe, posicionándola como uno de los rivales más fuertes del formato low cost.

Euro Supermercados: del emprendimiento local a las grandes ligas

Fundada en la Central Mayorista de Antioquia, Euro Supermercados nació como una apuesta por ofrecer una experiencia más cercana al cliente y productos ajustados a las nuevas dinámicas familiares.

“Cuando iniciamos, había una hegemonía en el negocio de supermercados, particularmente en Antioquia. Pero esa dificultad se convirtió en una fortaleza y empezamos ese camino de expansión que genera algo muy importante para las comunidades: la cercanía”, recordó Carlos Alberto Jaramillo Correa, gerente general, entrevista con el Diario La República.

Hoy la empresa cuenta con 20 tiendas distribuidas en Antioquia (16), Córdoba (2) y Barranquilla (2), además de una planta de desposte y un centro de distribución.

La estrategia es mantener un surtido amplio, con abundancia de marcas y presentaciones que se ajustan a distintos tipos de hogares.

“Ya no hablamos de familias numerosas. Hay hogares unipersonales y eso nos ha llevado a ofrecer empaques y precios que respondan a esas necesidades”, explicó Jaramillo.

Expansión al Eje Cafetero y proyecciones millonarias

Euro Supermercados se prepara para abrir seis nuevas tiendas entre 2026 y 2028, con las que espera generar más de 400 empleos directos e indirectos y aumentar sus ingresos entre $380.000 millones y $400.000 millones.

“Nos ubicará con una facturación de entre $1,2 billones y $1,5 billones, posicionándonos entre las 300 empresas más grandes del país”, anticipó su gerente.

La expansión contempla llegar al Eje Cafetero, una región que la compañía considera “bastante promisoria”.

Con esta estrategia, Euro Supermercados reafirma su objetivo de seguir creciendo sin perder su esencia: ofrecer precios justos, atención personalizada y productos que respondan a la vida cotidiana de los colombianos.

