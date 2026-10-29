Fragancias con partículas de oro llegan al mercado internacional desde Colombia

La perfumería colombiana busca abrirse espacio en el segmento internacional de lujo con una propuesta que combina aromas exclusivos, procesos artesanales y un elemento poco habitual en el mercado nacional; se trata de partículas de oro cosmético.

La firma VOET presentó tres fragancias de edición limitada para celebrar su primer año de operaciones y fortalecer su posicionamiento en el mercado premium.

La iniciativa toma como referencia el valor histórico y cultural del oro en Colombia y América Latina, donde la tradición orfebre se remonta a las técnicas ancestrales de las sociedades precolombinas.

La marca traslada ese simbolismo a una propuesta contemporánea que busca diferenciar sus productos en un mercado donde la identidad y la exclusividad tienen un papel cada vez más relevante.

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¿Cuáles son las fragancias con partículas de oro?

La colección de aniversario está integrada por Pearl Obsession Gold, Nocturne Gold y Noir Blossom Gold.

La colección de aniversario reúne tres composiciones con características propias. Pearl Obsession Gold presenta un perfil floral oriental, con notas de bergamota, manzana y cilantro, acompañadas por un fondo de ámbar y vainilla.

Nocturne Gold se ubica en la categoría oriental gourmand y combina azafrán, fresa, oud y musgo de roble. Por su parte, Noir Blossom Gold desarrolla una composición oriental amaderada, con acentos de gálbano, cuero, pachuli, sándalo y caramelo.

Las tres propuestas fueron desarrolladas con materias primas internacionales y forman parte de una edición limitada concebida para conmemorar el primer año de la marca.

Las tres versiones incorporan partículas de oro cosmético visibles dentro de los frascos y cuentan con una concentración de esencia del 50%, fijación prolongada y procesos de maceración propios de la alta perfumería.

Una marca colombiana con presencia en cinco mercados

En sus primeros doce meses de operaciones, VOET ha llevado su propuesta comercial a México, Estados Unidos, Puerto Rico, Chile y Costa Rica. Entre las ciudades estadounidenses donde ha registrado un desempeño destacado se encuentran Nueva York, Boston y Miami.

Otro de los hitos de la compañía fue su participación en la International Fragrance Expo, realizada en Puerto Rico. Durante el encuentro, la firma agotó su inventario comercial y cerró acuerdos con cinco clientes mayoristas, de acuerdo con la información suministrada por la empresa.

Estos resultados forman parte de una estrategia de expansión que busca posicionar la perfumería colombiana de autor en mercados donde los consumidores muestran interés por productos diferenciados y propuestas de mayor valor agregado.

Para Esteban Velásquez, fundador y director ejecutivo de VOET, el aniversario representa una oportunidad para destacar el trabajo detrás de cada fragancia y conectar el producto con el patrimonio artístico de la región.

La compañía proyecta comercializar 8.000 unidades adicionales antes de finalizar 2026, una meta que acompañaría el crecimiento de su portafolio y su presencia internacional.