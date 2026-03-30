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Gobierno ajustará cálculo del precio del ACPM con referencias internacionales

Según la metodología, el ingreso al productor se calculará con base en el precio de paridad internacional.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
01:51 p. m.
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El Gobierno anunció la implementación de una nueva metodología para calcular el precio del Aceite Combustible para Motores (ACPM), que se aplicará a vehículos particulares, oficiales y diplomáticos.

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La propuesta, que comenzará a regir a partir de la próxima semana, fue presentada por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía.

La nueva metodología se basa en precios internacionales y tendrá actualizaciones semanales, con el fin de reflejar de manera más precisa las variaciones del mercado global y mejorar la transparencia en la formación de precios.

¿Cómo se calculará el ACPM?

El proyecto de resolución desarrolla lo dispuesto en el Decreto 1428 de 2025 y establece que el ingreso al productor se calculará con base en el precio de paridad internacional, sin que pueda ser inferior a este ni superior al precio de paridad de importación.

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Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la medida busca “darle transparencia al cálculo del ACPM, alinearlo con la realidad internacional y avanzar en la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social”.

Optimización del Fondo de Estabilización

La iniciativa también se articula con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), con el objetivo de reducir las presiones fiscales derivadas de los subsidios y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

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Además, contempla obligaciones de publicación y divulgación de precios por parte de los agentes de la cadena, fortaleciendo la trazabilidad y el control para evitar desviaciones en la aplicación del esquema.

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