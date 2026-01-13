Gobierno no se guardó nada y le pidió a Transmilenio sustentar el aumento del pasaje

El primer golpe al bolsillo para los habitantes en Bogotá llegó con el aumento del pasaje de Transmilenio y SITP.

El borrador del decreto conocido en los primeros días de 2026 se hizo realidad. Tras el aumento del 23% en el salario mínimo, el Distrito anunció que el pasaje queda en $3.550 a partir del miércoles 14 de enero.

Pasaje aumenta desde el 14 de enero

En comparación con 2025, el alza es del 10.9%. Inicialmente, se contempló subirle 250 pesos con un eventual aumento del 11% en el salario mínimo, pero el sorpresivo anuncio del salario hizo que el incremento se cerrara en 350 pesos.

“Tuvimos que hacer nuevas modelaciones que nos arrojaron un aumento adicional de 100 pesos en la tarifa (…) Nos permitirá garantizar la operación y la sostenibilidad”, argumentó el gerente (e) Pedro Gutiérrez.

A pesar de ser un aumento inferior al del salario, fue mayor al del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual fue de 5.1%.

Con la puesta en marcha del incremento en menos de 24 horas, el Ministerio de Transporte lo cuestionó. Recalcó la importancia de que fuera de la mano con el IPC, así como el análisis frente al resto de variables (eficiencia, compensación, subsidios, gestión, entre otros).

El Gobierno cuestionó el aumento

“El aumento de esta variable (salario), de forma aislada, no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado”, puntualizó la cartera.

Asimismo, el Gobierno recordó los proyectos logrados con el Distrito. Por ejemplo, recientemente hubo un convenio para la financiación de la flota eléctrica y la extensión hacia Soacha.

Por eso, le pidió a Transmilenio que se haga un análisis técnico que desmenuce el incremento del pasaje, teniendo en cuenta el salario, IPC y demás ítems en materia económica.