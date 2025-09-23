CANAL RCN
Aerolínea sorprende con rebajas de hasta 64% y anuncia nuevas rutas internacionales desde Colombia

Una aerolínea anunció descuentos de hasta 64% en tiquetes y confirmó el regreso de vuelos internacionales desde Colombia para fin de año y vacaciones 2026.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
11:16 a. m.
La aerolínea JetSMART Airlines, reconocida como la de mayor crecimiento en Sudamérica bajo el modelo ultra low cost, anunció este lunes el lanzamiento de una nueva edición de su campaña TRAVEL SMART, diseñada para que los viajeros se anticipen y adquieran tiquetes a precios competitivos para las vacaciones de fin de año y el inicio de 2026.

La promoción estará disponible entre el 23 y el 30 de septiembre e incluye vuelos nacionales e internacionales con tarifas especiales para volar entre el 1 de octubre de 2025 y el 25 de marzo de 2026.

Según la compañía, se podrán encontrar tiquetes desde COP $55.400 por trayecto en rutas nacionales y desde COP $544.100 en internacionales, con impuestos y tasas incluidos.

Retorno de rutas internacionales desde Bogotá y Medellín

Uno de los anuncios más destacados de esta edición es el regreso de las rutas hacia Santiago de Chile desde Bogotá y Medellín, que fortalecerán la conectividad aérea del país.

En el caso de Bogotá, habrá un vuelo diario hacia la capital chilena, mientras que desde Medellín se ofrecerán cinco frecuencias semanales, operadas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

En total, la aerolínea pondrá a disposición más de 9.400 sillas en la temporada, utilizando su flota de aviones Airbus A320 Neo, con capacidad para 186 pasajeros.

Descuentos, millas y conectividad en la región

Con esta estrategia, JetSMART reafirma su propósito de acercar el transporte aéreo a más colombianos, ampliando su red internacional a seis destinos en Sudamérica.

“Con TRAVEL SMART buscamos que cada vez más colombianos tengan la oportunidad de volar a precios realmente bajos y acceder a descuentos únicos para viajar dentro y fuera del país”, afirmó Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

Además de las promociones, la aerolínea recordó que su alianza con American Airlines permite a los usuarios acumular y redimir millas AAdvantage en toda su red de rutas.

