Supermercado llegó a Colombia y será competencia de grandes como D1, ARA y Oxxo: estos son sus puntos

El modelo de los mercados en Colombia ha dado un giro, pues el modelo de bajo costo ha sido dominado por cadenas como D1, Ara y Oxxo. Sin embargo, un nuevo comercio ha logrado abrirse camino y captar la atención de miles de colombianos: Mercatus9.

Este supermercado de origen asiático, que inicialmente operaba como una tienda digital, ha dado el salto al formato físico con una propuesta que se distancia del modelo tradicional y se enfoca en la novedad y la exploración de sabores.

La llegada de Mercatus9 no solo intensifica la competencia en el sector, sino que también marca un hito en la evolución del retail en el país, demostrando que la innovación en el surtido de productos puede ser un motor clave para la expansión.

Puntos donde se encuentra este novedoso supermercado

El éxito fulgurante de Mercatus9 en Colombia se cimenta en un pilar fundamental: la singularidad de su oferta. A diferencia de las cadenas de descuento que se centran en productos de la canasta básica a precios bajos, Mercatus9 ha optado por un portafolio de productos novedosos e importados, principalmente de Asia.

En sus pasillos, los clientes pueden encontrar desde snacks y dulces exóticos, hasta ingredientes difíciles de hallar en otros establecimientos, como salsas especiales, fideos instantáneos con sabores inusuales y bebidas que desafían el paladar colombiano.

El impacto de Mercatus9 en el panorama del retail colombiano es innegable. Su incursión ha generado una nueva dinámica de competencia, obligando a los gigantes establecidos a reevaluar sus estrategias. Mientras que cadenas como D1 y Ara se centran en la eficiencia logística y la reducción de costos para mantener sus precios bajos, Mercatus9 compite en un terreno diferente: la diferenciación.

RELACIONADO Así quedó sede de reconocido supermercado que cerró operaciones en Colombia

La elección de ubicaciones estratégicas en centros comerciales ha sido fundamental para su plan de expansión. Al establecerse en lugares de alto tráfico peatonal como Gran Plaza Soacha, Gran Plaza El Ensueño y el Centro Comercial Sandiego en Medellín, Mercatus9 garantiza una visibilidad y un acceso que son vitales para una marca que se apoya en la novedad para atraer clientes.

Este modelo híbrido, que combina la eficiencia del comercio electrónico con la experiencia tangible de la tienda física, es una respuesta a las nuevas formas de consumo que se consolidaron tras la pandemia, donde los consumidores buscan tanto la conveniencia de la compra en línea como la inmediatez y el descubrimiento en el punto de venta.

Además de su sede principal en Bogotá, la compañía inauguró un espacio dentro del centro comercial Gran Plaza Soacha, en la isla L1-24, y otro establecimiento en la Calle 93A #11-67, en la capital.

Bogotá:

Sede Capital: Carrera 13 #119-12

Sede Chengdu: Calle 93A #11-67

Sede Tokio: Carrera 15 #75-25

Sede Shanghai: Calle 24 #7-43 Local 103

Sede Hong Kong: Calle 53 #21-65

Sede Macao: Calle 45 #6-59 Local 7

Sede Bangkok: Calle 116 #18-38

Sede Osaka (isla): Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, Av. Villavicencio, TV 63

Sede Seúl (isla): Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Isla L1-24