La apuesta de dos colombianos que busca cambiar la economía de migrantes latinos en EE. UU.

En Estados Unidos, millones de latinoamericanos sostienen que son una de las fuerzas laborales más grandes del país, pero al mismo tiempo una de las más subempleadas.

Frente a esta realidad, dos emprendedores colombianos decidieron transformar el problema en oportunidad, impulsando un modelo que ya ha permitido a más de 4.000 profesionales convertir su experiencia en negocios digitales.

Según el Migration Policy Institute, en 2024 los latinos representaban el 45% de los inmigrantes en Estados Unidos, es decir, cerca de 22,7 millones de personas. A pesar de su peso demográfico, muchos enfrentan dificultades para acceder a empleos acordes a su formación.

De hecho, la tasa de desempleo para esta población en 2025 se ubicó entre el 4,8% y el 5,5%, mientras que la mitad de los latinos manifiesta preocupación por la dificultad de encontrar trabajo, de acuerdo con encuestas del Pew Research Center.

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¿Cómo cambiar la mentalidad económica del migrante en EE. UU.?

Los expertos denominan estas barreras económicas como el “desperdicio de cerebro” profesionales altamente calificados que terminan desempeñándose en oficios que no corresponden a su experiencia.

Esta situación implica, además, una pérdida económica significativa, con ingresos hasta 40.000 dólares anuales por debajo de lo que podrían ganar si ejercieran en su área.

Fue precisamente esta brecha la que motivó a los colombianos Angélica Scott y Andrés Lesmes a crear Estartop, una compañía orientada a ayudar a migrantes a monetizar su conocimiento en el entorno digital.

Su propuesta parte de una premisa clara: la experiencia profesional no pierde valor al cruzar fronteras, pero sí requiere nuevas herramientas para ser aprovechada.

“El principal reto que enfrentan los latinos al llegar a Estados Unidos es que su trayectoria y conocimiento no son reconocidos por el mercado laboral, una situación que genera un duelo profesional y los obliga a aceptar empleos por debajo de su capacidad”, explicó Scott.

A su juicio, el problema no es la falta de valor del conocimiento, sino el desconocimiento sobre cómo convertirlo en un negocio online.

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¿Qué es Plan CEO?

A partir de una experiencia personal, surgió Plan CEO, un modelo de aceleración que forma parte de la metodología de Estartop. Este programa ha acompañado a profesionales latinos en la creación de servicios digitales, logrando generar más de 5 millones de dólares en ventas.

El proceso inicia con la definición de una oferta basada en la experiencia del profesional: qué problema puede resolver, a quién puede ayudar y cuánto vale ese conocimiento en el mercado.

Luego, se trabaja en la construcción de un mensaje claro que conecte con el público objetivo. Este paso es clave para posicionar la oferta en un entorno altamente competitivo. Posteriormente, ese mensaje se traduce en activos digitales, como páginas web, contenidos y herramientas que permiten operar el negocio en internet.

La fase final se enfoca en atraer clientes, combinando estrategias orgánicas y pagas que permitan escalar el modelo. De esta manera, los profesionales no dependen exclusivamente del mercado laboral tradicional, sino que pueden generar ingresos desde cualquier lugar.

“Nuestra consigna es ‘Aprender y emprender para no depender’. Buscamos que el sacrificio de migrar valga y que los hijos de estos profesionales vean a sus padres construyendo un legado del que se sientan orgullosos, no simplemente sobreviviendo”, señaló Lesmes.

Con usuarios en más de 20 países de América Latina, la compañía proyecta a cinco años impactar a un millón de migrantes, consolidándose como un actor clave en la transformación del talento latino dentro de la economía digital.