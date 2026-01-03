Cancelan vuelos a estos destinos por captura de Maduro: ¡Atención, viajeros colombianos!

La captura de Nicolás Maduro este sábado 3 de enero comenzó a generar un efecto dominó en el sector turístico. En un comunicado urgente, la aerolínea LATAM Airlines Colombia confirmó la cancelación de todas sus frecuencias hacia Aruba y Curazao durante las próximas 48 horas. La medida, que rige para este 3 y 4 de enero, responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los viajeros y el personal de vuelo ante el complejo contexto de seguridad en la zona.

Esta decisión impacta directamente las conexiones que la compañía opera semanalmente desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, dejando a cientos de turistas a la espera de una reprogramación y de un viaje cancelado para este fin de semana.

LATAM Colombia canceló vuelos para Aruba y Curazao

Entendiendo el malestar que genera una cancelación de última hora, LATAM ha habilitado protocolos de flexibilidad para quienes tenían previsto volar este fin de semana.

Los usuarios afectados tienen la opción de modificar la fecha de su viaje sin incurrir en cobros por diferencia de tarifa, manteniendo la misma cabina contratada. Este cambio podrá hacerse efectivo durante un periodo de hasta un año desde la emisión del boleto original.

Para aquellos que prefieran no viajar, la aerolínea ha dispuesto la devolución total del dinero, incluyendo servicios adicionales previamente adquiridos como selección de asientos o equipaje extra. La gestión de estos procesos se puede realizar de forma autónoma a través de la sección "Mis Viajes" en el portal web oficial o mediante la aplicación móvil de la compañía.

Vuelos cancelados por captura de Nicolás Maduro

La incertidumbre sobre la evolución de los hechos en territorio venezolano ha llevado a la empresa a extender sus políticas de alivio. Los pasajeros con reservas programadas entre el 5 y el 10 de enero de 2026 también podrán acogerse a las mismas facilidades de cambio o reembolso preventivo.

LATAM Airlines Colombia, que actualmente opera tres frecuencias semanales a estos destinos del Caribe, aseguró que se encuentra contactando de manera proactiva a los clientes mediante los datos registrados en las reservas.

Se recomienda a los viajeros monitorear constantemente los canales oficiales de la aerolínea, ya que la reactivación de las rutas dependerá exclusivamente de la mejora en las condiciones de seguridad y el control del espacio aéreo en la región.