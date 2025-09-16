CANAL RCN
Economía

Los nuevos costos que tendría la licencia de conducción en Colombia: ojo al nuevo trámite

La licencia de conducción sufrirá importante cambio, que afectaría al bolsillo de los colombianos.

Cédula. / Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
04:01 p. m.
Los colombianos que planean sacar su licencia de conducción deberán prepararse para un nuevo trámite que traerá costos adicionales.

Esto se debe a la implementación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), creados por el Ministerio de Transporte con el fin de garantizar que los aspirantes estén realmente capacitados para conducir y fortalecer la seguridad vial en el país.

¿Qué cambiará con los CALE en el trámite de la licencia?

Hasta ahora, quienes querían obtener su licencia de conducción pagaban por cursos en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA), exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) y el valor del plástico de la licencia.

Sin embargo, con la nueva reglamentación, deberán asumir también los costos de los exámenes teóricos y prácticos que se realizarán en los CALE.

El Ministerio explicó que la enseñanza seguirá siendo responsabilidad de los CEA, mientras que los CALE, como entidades independientes, se encargarán de evaluar a los aspirantes. La medida busca, según la cartera, “evitar conflictos de interés y garantizar mayor transparencia en las pruebas”.

Nuevos valores para el examen de conducción en Colombia

El examen teórico tendría un costo de $108.000, mientras que las pruebas prácticas variarán según la categoría de la licencia.

Por ejemplo, para motocicletas el valor sería de $425.000, mientras que para vehículos particulares podría llegar hasta los $896.000. Estos pagos se suman a los costos actuales, lo que significa que el trámite completo será más caro que antes.

Además, los interesados deberán seguir cumpliendo requisitos como la inscripción en el RUNT, el examen médico y el paz y salvo por multas. La diferencia es que, después de realizar el curso en las escuelas de conducción, tendrán que acudir a los CALE para presentar los exámenes finales.

El Ministerio de Transporte señaló que los CALE deberán cumplir requisitos técnicos y ser habilitados antes de entrar en funcionamiento, por lo que los cambios empezarán a regir en cuanto estos centros estén listos para operar.

