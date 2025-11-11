Llega a Medellín uno de los megaproyectos empresariales más importantes del sector hotelero

Medellín vive un momento de consolidación como uno de los principales destinos de negocios en América Latina.

La creciente llegada de ejecutivos extranjeros y el establecimiento de compañías internacionales están impulsando una nueva ola de inversiones en infraestructura hotelera.

En ese contexto, Rivana Business Park anunció un acuerdo con Marriott International para la apertura de un hotel AC Hotels by Marriott, que operará a finales de 2026 como parte de su segunda etapa de desarrollo.

RELACIONADO Sector hotelero apuesta por experiencias creativas para dinamizar la ocupación y promover destinos locales

¿De qué se trata el megaproyecto empresarial y hotelero que llega a Medellín?

El proyecto responde al auge del turismo corporativo que ha experimentado la ciudad. Según datos de Migración Colombia, entre enero y agosto de 2025 más de 20.900 visitantes llegaron a Antioquia por motivos de negocios, una cifra que confirma el dinamismo del sector.

Con una tasa sostenida de crecimiento empresarial y la expansión de firmas extranjeras, Medellín se consolida como un referente regional para la inversión y la innovación.

Rivana Business Park, ubicado en el corredor corporativo del Valle de Aburrá, junto a Ciudad del Río, busca convertirse en un ecosistema integral de negocios.

Su diseño combina oficinas, espacios comerciales, zonas públicas y hospedaje, integrando servicios de clase mundial.

El nuevo hotel, con 160 habitaciones y suites de categoría Select Service Upscale, ofrecerá ambientes diseñados especialmente para ejecutivos y viajeros de negocios que buscan eficiencia, comodidad y conectividad.

“Este nuevo hotel representa un paso decisivo en la consolidación de Rivana como un ecosistema empresarial conectado con las tendencias globales. Su presencia nos permite ofrecer una experiencia integral a las empresas y altos ejecutivos que visitan Medellín”, afirmó Rafael Londoño Lema, presidente de QBO Constructores, compañía responsable del desarrollo del complejo.

Medellín como región de inversión ante el impacto positivo a nivel empresarial

Medellín se suma a las grandes capitales del mundo que integran espacios de trabajo, entretenimiento y alojamiento en un mismo entorno urbano.

Además, su ubicación estratégica —con acceso directo al Túnel de Oriente, y cercanía a Plaza Mayor, El Poblado y el aeropuerto internacional José María Córdova— lo convierte en un punto clave para la movilidad de ejecutivos nacionales e internacionales.

El crecimiento del sector hotelero no es aislado, refleja la transformación de Medellín en una plataforma regional de innovación y negocios, donde confluyen el talento local, la conectividad y la visión de ciudad inteligente.

A medida que el turismo de negocios se fortalece, la infraestructura se adapta para responder a una demanda que no solo busca alojamiento, sino experiencias completas y sostenibles.

Con este tipo de proyectos, Medellín se perfila como la nueva capital del turismo corporativo del país, donde las grandes marcas hoteleras encuentran un terreno fértil para crecer y contribuir a la diversificación económica del territorio.