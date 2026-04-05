Medellín pone sobre la mesa el verdadero desafío de la inteligencia artificial: ¿Cuál es?

La inteligencia artificial dejó de ser un concepto futurista para instalarse como una herramienta concreta en la operación de las empresas. Sin embargo, su implementación va más allá de la tecnología.

En el Colsof, en Medellín, líderes del sector coincidieron en que el verdadero reto no está en adoptar sistemas inteligentes, sino en transformar la cultura organizacional y la forma en que se gestionan los procesos internos.

El pasado 29 de abril, la capital antioqueña fue escenario del encuentro La IA aplicada a las organizaciones, un espacio impulsado por Colsof que reunió a directivos de tecnología de sectores clave como energía, manufactura y alimentos.

El objetivo es compartir experiencias reales sobre el uso de la inteligencia artificial y los desafíos que enfrentan las compañías al integrarla en su operación.

Más que tecnología, la IA es un reto de gestión

En Colombia, la inteligencia artificial avanza como un motor de competitividad empresarial, y Antioquia se posiciona como una de las regiones que más ha logrado capitalizar sus beneficios.

No obstante, durante el evento Colsof que se llevó a cabo en Medellín el pasado 29 de abril, quedó claro que su implementación efectiva exige algo más que inversión tecnológica.

De acuerdo con Gerardo González, gerente de negocios de Infraestructura y Consultoría en Ciberseguridad de Colsof:

Es muy importante sincronizar el trabajo de los equipos de IA con los de ciberseguridad y los encargados del manejo de los datos, buscando que este ecosistema de gobiernos sea más acertado en la implementación para definir las prioridades y establecer el retorno de la inversión de la IA, de tal manera que se pueda lograr un impacto importante al incorporar estas tecnologías al interior de las empresas.

Cultura digital y talento humano dentro de las organizaciones que usan IA

Uno de los puntos más reiterados durante la jornada fue la necesidad de fortalecer la cultura digital dentro de las organizaciones. Alejandro Morales, jefe de Transformación Digital y TI de Haceb, destacó que la inteligencia artificial no solo optimiza costos, sino que también puede convertirse en un factor determinante para la competitividad.

Su éxito depende de la preparación del talento humano. Para Morales, es fundamental democratizar el acceso a la tecnología, desarrollar habilidades digitales en los equipos y estructurar procesos que sean medibles y eficientes.

Esta visión fue respaldada por la experiencia de Olga Lucía López, exvicepresidenta y CIO de ISA, quien subrayó la importancia de construir modelos de gobierno sólidos.

Según explicó, estos deben estar basados en políticas claras, lineamientos definidos y un enfoque riguroso en ética y cumplimiento regulatorio. A esto se suma la necesidad de garantizar la seguridad de la información, un aspecto crítico en entornos cada vez más digitalizados.

A pesar de los avances, la implementación de la inteligencia artificial aún enfrenta múltiples obstáculos dentro de las organizaciones. Julio César Martínez, director de Plataformas y Operaciones TI del Grupo Nutresa, enumeró algunos de los principales retos.

Entre ellos, destacó la resistencia de ciertos equipos técnicos que subestiman el potencial de la IA en sus propios procesos. También mencionó la dificultad de trabajar con entornos tecnológicos compuestos por múltiples generaciones de sistemas, lo que complica la recolección y estandarización de datos.