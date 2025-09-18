CANAL RCN
Economía

Así quedaría la mesada de los pensionados con aumento de salario mínimo en 2026

Luego de conocerse el posible aumento que habrá en el salario para el siguiente año, así quedaría la mesada de los jubilados.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cerca de la llegada del 2026, son varios los puntos que se empiezan a evaluar en el gobierno nacional. Uno de los más claves es el aumento del salario mínimo, el cual tendrá un incremento importante.

A mitad de año, el presidente Gustavo Petro dio visos de este incremento, asegurando que será "por encima de la inflación del año presente".

Casos específicos donde se puede prescribir la mesada pensional de un jubilado
RELACIONADO

Casos específicos donde se puede prescribir la mesada pensional de un jubilado

No obstante, fuentes cercanas al gobierno aseguraron que la cifra se daría alrededor del 11%, una cifra que sería importante con respecto a los años pasados.

De darse este aumento, el cual se tiene estimado que no se haga por decreto, el salario mínimo que beneficiaría a más de tres millones de colombianos, quedaría en 1.580.000, esto sin contar el auxilio de transporte.

Ante esto, son millones de colombianos los que empiezan a hacer cuentas con respecto a ello. Uno de los grupos más interesados es el de los pensionados, quienes son cerca de 1,2 millones y que dependen de la variación del salario mínimo para el cálculo de sus mesadas.

Así quedaría la mesada de pensionados con aumento del salario mínimo

Teniendo en cuenta que se han planteado distintos escenarios de aumento, el aumento de la mesada para los jubilados quedaría de la siguiente manera:

  • Si el salario aumenta en un 7%, la mesada quedaría en 1.522.610 pesos colombianos.
  • Si el salario aumente en un 9%, la mesada quedaría en 1.551.000 pesos colombianos.
  • Si el salario aumenta en un 11% (como lo plantea el gobierno), la mesada quedaría en 1.579.510 pesos colombianos.
Estos son los casos en los que un jubilado puede perder su pensión en Colpensiones: ojo
RELACIONADO

Estos son los casos en los que un jubilado puede perder su pensión en Colpensiones: ojo

El aumento de la mesada pensional en Colombia se calcula de dos maneras: las pensiones iguales al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) aumentan con el mismo porcentaje que el SMMLV, mientras que las pensiones superiores a este se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

El cálculo se aplica anualmente a partir del 1 de enero, y el nuevo valor se refleja en las mesadas de febrero, incluyendo el retroactivo del mes de enero.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que consumen los hogares. Este dato es fundamental para el reajuste anual de las pensiones en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 17 de septiembre de 2025

Automovilismo

Dan a conocer qué es lo que más revisan en la tecnicomecánica de motos en 2025

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 17 de septiembre: número ganador del último sorteo

Otras Noticias

Fútbol internacional

Tragedia: murió estrella del fútbol segundos después de marcar un gol

Tras el momento de euforia, el jugador se desplomó y, a pesar de la intervención médica, no pudo volver a reaccionar.

Estados Unidos

Hallan el cuerpo de una adolescente en el Tesla de reconocido cantante: tendrían el mismo tatuaje

Una adolescente hispana de 15 años fue encontrada sin vida dentro de un Tesla en Los Ángeles; las autoridades investigan un posible homicidio

Cundinamarca

¿Qué pasó con el inquietante jaguar visto en Cundinamarca? CAR dio importante anuncio

Horóscopo

Horóscopo de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Alimentos

Los alimentos más efectivos para reducir el cortisol y equilibrar la mente