Así quedaría la mesada de los pensionados con aumento de salario mínimo en 2026

Cerca de la llegada del 2026, son varios los puntos que se empiezan a evaluar en el gobierno nacional. Uno de los más claves es el aumento del salario mínimo, el cual tendrá un incremento importante.

A mitad de año, el presidente Gustavo Petro dio visos de este incremento, asegurando que será "por encima de la inflación del año presente".

No obstante, fuentes cercanas al gobierno aseguraron que la cifra se daría alrededor del 11%, una cifra que sería importante con respecto a los años pasados.

De darse este aumento, el cual se tiene estimado que no se haga por decreto, el salario mínimo que beneficiaría a más de tres millones de colombianos, quedaría en 1.580.000, esto sin contar el auxilio de transporte.

Ante esto, son millones de colombianos los que empiezan a hacer cuentas con respecto a ello. Uno de los grupos más interesados es el de los pensionados, quienes son cerca de 1,2 millones y que dependen de la variación del salario mínimo para el cálculo de sus mesadas.

Así quedaría la mesada de pensionados con aumento del salario mínimo

Teniendo en cuenta que se han planteado distintos escenarios de aumento, el aumento de la mesada para los jubilados quedaría de la siguiente manera:

Si el salario aumenta en un 7%, la mesada quedaría en 1.522.610 pesos colombianos.

Si el salario aumente en un 9%, la mesada quedaría en 1.551.000 pesos colombianos.

Si el salario aumenta en un 11% (como lo plantea el gobierno), la mesada quedaría en 1.579.510 pesos colombianos.

El aumento de la mesada pensional en Colombia se calcula de dos maneras: las pensiones iguales al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) aumentan con el mismo porcentaje que el SMMLV, mientras que las pensiones superiores a este se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

El cálculo se aplica anualmente a partir del 1 de enero, y el nuevo valor se refleja en las mesadas de febrero, incluyendo el retroactivo del mes de enero.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que consumen los hogares. Este dato es fundamental para el reajuste anual de las pensiones en Colombia.