Ponen freno a agentes de tránsito con sanción constante a conductores: cambia el proceso

El Ministerio de Transporte ha emitido una nueva directriz que busca poner fin a las multas de tránsito subjetivas, especialmente aquellas relacionadas con el estado de las llantas de los vehículos.

A partir de ahora, los agentes de tránsito no podrán imponer sanciones basándose únicamente en su criterio personal u "observación a ojo", sino que deberán justificar de manera técnica y rigurosa la infracción.

Esta medida responde a múltiples quejas de conductores que han denunciado abusos y sanciones injustificadas por parte de las autoridades de tránsito.

Cambio en la normativa sobre las llantas lisas

La nueva normativa subraya la necesidad de que los controles en las vías sean más rigurosos y se basen en pruebas objetivas. Específicamente, para multar a un conductor por tener llantas lisas, el agente deberá presentar una medición técnica que demuestre que la profundidad del labrado del neumático es inferior a 1.6 milímetros.

Para ello, se recomienda el uso de un profundímetro, una herramienta que permite medir con precisión el desgaste de la llanta.

La medida está contemplada en el marco del Código Nacional de Tránsito, que ya establecía que las llantas deben encontrarse en un estado adecuado para circular.

Criterios que deberán cumplir los agentes de tránsito:

Prohibió la subjetividad: Los agentes de tránsito ya no pueden imponer multas por llantas "lisas" o "en mal estado" sin pruebas.

Uso obligatorio de mediciones técnicas: Para sancionar, es necesario usar herramientas especializadas, como un profundímetro.

Umbral de 1.6 milímetros: La medida de la profundidad del labrado de la llanta debe ser inferior a este valor para que se aplique el comparendo.

Multa e implicaciones que tiene llevar llantas lisas

Conducir con llantas lisas es una infracción grave que, según la normativa vigente, está sancionada con una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que en 2025 equivale a cerca de $700.000 pesos colombianos. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser inmovilizado.

Esta medida busca no solo castigar a los conductores irresponsables, sino también prevenir accidentes, ya que las llantas en mal estado pierden tracción, especialmente en superficies mojadas, lo que incrementa el riesgo de derrapes o "aquaplaning" y aumenta la distancia de frenado.+

Ante esta nueva directriz, es fundamental que los conductores asuman un papel activo en la revisión de sus vehículos. La responsabilidad de mantener las llantas en buen estado recae sobre el propietario del vehículo. Se recomienda realizar inspecciones periódicas, revisar el labrado, identificar posibles deformaciones o desgastes irregulares y, en caso de duda, acudir a un taller especializado para una revisión más detallada.