Colombia tendrá nuevo parque de diversiones: esta será su ubicación y precios para visitantes

Durante los últimos años la industria de los parques de diversiones en Colombia ha trascendido la mera oferta de ocio para consolidarse como un motor económico y social de vital importancia para el país.

Según cifras de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap), el sector goza de una salud robusta, con alrededor de 19 millones de visitantes anuales a sus establecimientos, una cifra que representa más de un tercio de la población.

Parques temáticos icónicos como Hacienda Nápoles o el Parque Nacional del Café se han convertido en anclas turísticas, dinamizando sectores aledaños como hotelería, gastronomía, transporte y comercio local en regiones enteras como el Eje Cafetero.

Pensando en el seguir acrecentando la industria del entretenimiento, la ciudad de Envigado, en el departamento de Antioquia, se ha convertido en el epicentro de una nueva revolución en el entretenimiento familiar.

La empresa Happy City inauguró la nueva y expandida área de su parque insignia dentro del centro comercial Viva Envigado, destacando por una atracción que marca un hito en el país: la primera montaña rusa familiar ubicada dentro de un complejo comercial en Colombia.

Esta audaz y multimillonaria inversión no solo convierte la sede de Happy City en el parque más grande de la cadena, sino que también posiciona a Viva Envigado como un referente en la industria del retail y el entretenimiento a nivel nacional.

El renovado espacio cuenta con una amplia gama de atracciones diseñadas para cubrir todas las edades y gustos. Esto incluye una zona arcade con tecnología de última generación, un carrusel de caballos, un tren panorámico que ofrece una vista diferente del parque, una rueda loca, y un barco mecánico, todo pensado para brindar emoción y diversión segura.

Además, la oferta se diversifica con espacios especializados, como Fun Pub, orientado a adolescentes con trampolines y camas elásticas, y Happy Town, destinada a bebés y niños pequeños con juegos de rol y zonas de estimulación temprana.

Precios que tendrá el nuevo parque en Envigado

El nuevo parque de diversiones Happy City en Viva Envigado, que incluye la primera montaña rusa familiar dentro de un centro comercial en Colombia, maneja un esquema de precios basado en una tarjeta recargable y no un pasaporte de entrada único.

Para acceder a cualquier atracción en Happy City es indispensable adquirir y utilizar su tarjeta recargable: