Definen futuro de importante subsidio que reciben más de 200 mil colombianos: esto se sabe

Renta Joven es un programa del Gobierno de Colombia, administrado por Prosperidad Social, que es la evolución de Jóvenes en Acción. Su objetivo es promover la inclusión social y económica de jóvenes entre 14 y 28 años, en situación de vulnerabilidad.

El programa entrega transferencias monetarias condicionadas para apoyar el acceso y la permanencia en la educación superior o en procesos de formación complementaria, y también genera oportunidades de movilidad social a través del empleo, el emprendimiento y la educación posgradual.

Durante los últimos meses, el futuro de algunos subsidios, incluyendo Renta Joven, se han encontrado a la deriva. Ante esto, desde el DPS han dado información sobre lo que pasará.

Esto pasará con Renta Joven en el país

De acuerdo con lo informado por el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que el programa Renta Joven continuará su operación, tal como está definido en el Decreto 1960 de 2023, y se fortalecerá con una estrategia complementaria de trayectorias de vida.

La razón por la que este programa seguirá vigente es porque se busca “contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante la entrega de transferencias monetarias, así como, la implementación de estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior, y la consolidación de trayectorias de vida.”

De acuerdo con la directriz del gobierno del presidente Gustavo Petro y el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, Renta Joven complementaría su transferencia monetaria con la promoción de la asociatividad, para fortalecer la inclusión productiva de los jóvenes, y garantizar ingresos sostenibles y la superación de condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de este programa?

Los montos en Renta Joven dependen del tipo de formación: los estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) reciben un incentivo de $400.000 por matrícula y otro de $400.000 por permanencia con buen promedio (lo que puede sumar hasta $1.000.000 por semestre), mientras que los inscritos en el SENA reciben un incentivo de $200.000 cada dos meses (o seis pagos al año).