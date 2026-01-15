¡Sigue en picada! Nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 15 de enero de 2026

El precio del dólar en Colombia amaneció este 15 de enero de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.655,16 pesos.

En consecuencia, respecto al día anterior (14 de enero de 2026), bajó exactamente 8.08 pesos. Además, la divisa estadounidense volvió a registrar su pico más bajo en más de cuatro años.

Es así como, en las primeras horas de este 15 de enero de 2026, se han identificado las siguientes tarifas en las principales ciudades del país para comprar y vender dólares.

Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.730 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 15 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el jueves de la semana pasada (8 de enero de 2026), tuvo una disminución de 93.67 pesos, lo que representa una deducción del 2.5%.

Además, mirando los datos del mismo día, pero de hace un mes, el descenso fue de 133.37 pesos, que equivalen al 3.52%.

Por otra parte, respecto al precio que el dólar alcanzó en Colombia hace un año (15 de enero de 2025), hubo un decrecimiento de 645.08 pesos.

Y, analizando el precio con el que el dólar comenzó el 2026 en Colombia, la reducción fue de 101.92 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

En esta nueva semana de enero, el dólar inició por encima de los 3.700 pesos, para ya bajó de ese umbral.

Los cambios exactos han sido los siguientes: