¡Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de enero de 2026! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia, después de un par de días con tendencia a la baja, volvió a subir.

En la mañana de este 16 de enero de 2026, abrió con una Tasa Representativa del Mercado de 3.687,32 pesos. Eso significa que, respecto al día anterior (15 de enero), el incremento fue de 32.16 pesos.

Y, en medio de esa coyuntura, las tarifas que se están manejando para que las casas de cambio compren y vendan dólares son las siguientes:

RELACIONADO Dólar hoy en Colombia cambió la tendencia en el cierre del 15 de enero y sigue en mínimos de varios años

Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.800 pesos para que los vendan.

Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín. 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 16 de enero de 2026: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, a diferencia del viernes de la semana pasada (9 de enero de 2026), tuvo un decrecimiento de 47.35 pesos, lo que representa un 1.27%.

Por otra parte, realizando la comparación con el mismo día, pero del mes anterior (16 de diciembre de 2025), la deducción fue de 130.27 pesos.

Además, respecto al precio que el dólar en Colombia tuvo hace un año (16 de enero de 2025), la disminución fue de 606.79 pesos, que equivalen al 14.13%.

Y, haciendo el comparativo con el precio que el dólar reportó en Colombia en el inicio del 2026, la reducción fue de 69.76 pesos.

Así se ha comportado la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana

El dólar volvió a repuntar este viernes, pero continuó por debajo de los 3.700 pesos.

Los movimientos que se han presentado desde el lunes han sido los siguientes: