Dólar hoy en Colombia cambió la tendencia en el cierre del 15 de enero y sigue en mínimos de varios años

El precio del dólar en Colombia volvió a captar la atención este jueves 15 de enero, en una jornada marcada por un movimiento al alza que contrastó con la tendencia descendente de los últimos días.

Aunque la divisa estadounidense cerró con ganancias, los analistas coinciden en que el comportamiento responde a un “rebote técnico” y no a un cambio estructural del mercado cambiario.

Durante la sesión, el dólar se movió con volatilidad, en medio del inicio de un nuevo ciclo de mercado y tras las recientes correcciones que lo llevaron a mínimos no vistos desde 2021. A pesar del repunte, el contexto sigue mostrando una presión bajista de fondo.

Así cerró el dólar hoy en Colombia HOY, 15 de enero

En el mercado spot, la divisa estadounidense cerró en $3.687,38, lo que representó un aumento de $32,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del día, que se ubicó en $3.655,16.

Durante la jornada, el dólar tocó un mínimo de $3.665 y un máximo de $3.712,50, reflejando la volatilidad propia de una sesión de ajuste.

En total, se realizaron 2.755 transacciones por un monto aproximado de US$1.766 millones, una cifra que evidencia un alto interés de los participantes del mercado en este nivel de precios, luego de las caídas acumuladas en las jornadas previas.

¿Qué pasó con la TRM y la tendencia del mercado?

Pese al cierre al alza en el mercado, la TRM del jueves 15 de enero de 2026 registró una caída de $8,08, equivalente a un descenso del 0,22 % frente al día anterior.

Con este dato, el dólar alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro años, una señal clara de la fortaleza reciente del peso colombiano.

En términos comparativos, la divisa bajó un 2,5 % frente a la semana pasada, un 3,52 % frente al mes anterior y acumula una caída del 15 % frente al mismo día del año pasado. Desde el inicio de 2026, el retroceso es del 2,71 %.

Según los analistas, la tendencia bajista estructural se mantiene y está asociada a la venta de deuda del Gobierno en dólares y a la expectativa de nuevas emisiones externas a tres, cinco y siete años, lo que ha incrementado la oferta de divisas y sigue presionando la tasa de cambio a la baja.