Nuevo cambio crucial e inesperado en el precio del dólar en Colombia hoy 17 de octubre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia amaneció este 17 de octubre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.877,07 pesos.

Teniendo en cuenta esa tarifa de apertura, la divisa estadounidense bajó después de estar por encima de los 3.900 pesos y su decrecimiento, respecto al día anterior (16 de octubre de 2025), fue de 25.09 pesos.

En medio de esa realidad, el precio promedio para la compra de dólares se está ubicando en 3.800 pesos, mientras que el de venta en 3.920 pesos.

No obstante, las tarifas que se han identificado en las casas de cambio de las principales ciudades del país son las siguientes:

Bogotá: 3.820 pesos para compra y 3.920 pesos para venta.

Cali: 3.850 pesos para compra y 3.990 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.760 pesos para compra y 3.900 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 17 de octubre de 2025: estos son los datos más relevantes

El precio del dólar en Colombia, en comparación con el viernes de la semana pasada (10 de octubre de 2025), bajó exactamente 17.92 pesos.

Además, respecto al precio que el dólar tuvo en Colombia el mismo día del mes anterior (17 de septiembre de 2025), el decrecimiento fue de 4.85 pesos, lo que equivale a un 0.12%.

Por otra parte, haciendo el balance con el precio que el dólar alcanzó hace un año (17 de octubre de 2024), el descenso fue de 389.13 pesos.

Y, en el último escenario, mirando en retrospectiva el precio con el que el dólar inició el 2025 en Colombia, la reducción fue de 532.08 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las tasas de apertura de esta semana

A lo largo de esta nueva semana de octubre, el dólar estuvo siempre por encima de los 3.900 pesos, a excepción de este 17 de octubre de 2025.

