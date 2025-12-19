CANAL RCN
Economía

El dólar se movió con fuerza este 19 de diciembre: precio y balance en Colombia

El dólar en Colombia cerró este 19 de diciembre con movimientos mixtos. Conozca la TRM, el precio promedio, los máximos, mínimos y el balance frente a otros periodos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
12:29 p. m.
El precio del dólar en Colombia hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, volvió a ser protagonista en el mercado cambiario, en una jornada marcada por la volatilidad y movimientos que mantienen atentos a importadores, viajeros y ciudadanos en general.

Aunque la divisa estadounidense mostró comportamientos mixtos durante el día, el balance deja cifras clave para entender cómo cerró la semana cambiaria en el país.

Precio del dólar en Colombia HOY 19 de diciembre

En las primeras horas de negociación, el dólar cotizó a la baja en $3.828,31, lo que representó un descenso de $46,4 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.874,71.

Durante la jornada, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.775 y un máximo de $3.869,95, con 989 transacciones por un monto cercano a US$824 millones, reflejando una alta actividad en el mercado.

Así se movió el dólar en Colombia este 19 de diciembre

Pese a la baja inicial frente a la TRM, el comportamiento diario del dólar mostró un ligero repunte frente al cierre del día anterior. La cotización del dólar en Colombia subió 7,94 pesos, lo que equivale a un aumento del 0,21 %, alcanzando su nivel más alto en más de un mes, desde el pasado 30 de octubre de 2025.

Este movimiento confirma que, aunque el dólar sigue lejos de los picos registrados a comienzos de año, mantiene una tendencia de recuperación en el corto plazo.

Frente al mismo día de la semana anterior, la divisa aumentó un 1,67 %, es decir, 63,72 pesos, mientras que frente al mismo día del mes pasado el incremento fue del 3,67 %, equivalente a 137,16 pesos.

Comparación anual y balance frente a 2025

En una mirada más amplia, el dólar sigue mostrando una caída significativa frente a otros periodos. Comparado con el inicio de 2025, la moneda estadounidense bajó un 12,12 %, lo que representa 534,44 pesos menos. Frente al mismo día del año anterior, la reducción es del 11,11 %, equivalente a 484,4 pesos.

Estos datos reflejan un escenario de ajuste para el dólar en Colombia, en medio de factores internacionales, decisiones de política monetaria y el comportamiento de los mercados globales, claves para entender lo que podría venir en el cierre del año.

