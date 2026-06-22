Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 22 de junio

Los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia ya pueden consultar el resultado del Super Astro Sol correspondiente al sorteo de este lunes 22 de junio de 2026.

Este popular juego continúa siendo uno de los más seguidos en el país gracias a la posibilidad de ganar importantes premios al acertar el número y el signo zodiacal seleccionados.

Cada día, miles de colombianos participan con la esperanza de convertirse en los nuevos ganadores, siguiendo atentamente los resultados oficiales que se conocen después de cada sorteo.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 22 de junio: número ganador

El resultado del Super Astro Sol de este lunes 22 de junio de 2026 fue el siguiente:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores que acertaron tanto el número como el signo podrán reclamar los premios establecidos por la organización del juego, de acuerdo con el plan de premios vigente.

Cabe recordar que el Super Astro permite diferentes modalidades de apuesta, por lo que también existen premios para quienes acierten parte de la combinación sorteada.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Si su apuesta resultó ganadora, es importante conservar el tiquete en buen estado y verificar los canales autorizados para el cobro. Los premios de menor cuantía suelen pagarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos más altos requieren un proceso adicional de validación.

Antes de reclamar cualquier premio, se recomienda revisar cuidadosamente que los datos del tiquete coincidan con los resultados oficiales publicados por la entidad operadora.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista