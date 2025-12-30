CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia cambió hoy, 30 de diciembre: así cerró la jornada

Conozca el precio del dólar en Colombia hoy, 30 de diciembre de 2025, su cierre, variaciones frente a la TRM y el balance del mercado cambiario.

Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
03:13 p. m.
El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este martes 30 de diciembre, en una jornada marcada por la volatilidad y el cierre de operaciones de fin de año.

Aunque la Tasa Representativa del Mercado (TRM) mostró una leve caída frente al día anterior, la moneda estadounidense terminó la sesión al alza en el mercado spot, reflejando movimientos propios del cierre anual y ajustes de portafolio.

De acuerdo con el balance oficial, el dólar cerró la jornada en $3.757,54, lo que representó un aumento de $50,57 frente a la TRM vigente para hoy, que se ubicó en $3.706,97.

Durante el día, la divisa registró un precio mínimo de $3.711 y alcanzó un máximo de $3.800,80, en medio de 1.347 transacciones y un volumen negociado de US$1.592 millones.

Así se movió la TRM del dólar este 30 de diciembre

Según la información oficial del mercado cambiario, la cotización del dólar en Colombia para este martes bajó 9,08 pesos, lo que equivale a un descenso del 0,24 % frente al día anterior.

Este comportamiento confirma una tendencia de ajuste que se ha mantenido durante los últimos meses.

En comparación con el mismo día de la semana pasada, la TRM disminuyó un 2,26 %, es decir, 85,62 pesos menos.

Frente al mes anterior, la reducción fue del 1 %, equivalente a 37,46 pesos. Además, al contrastar con el inicio del año, el dólar acumula una caída del 15,93 %, lo que representa 702,18 pesos menos.

Balance anual y comparación con 2024

Al comparar con el mismo día del año anterior, el precio del dólar muestra una reducción del 15,79 %, es decir, 695,01 pesos, lo que evidencia una depreciación sostenida de la divisa estadounidense frente al peso colombiano en 2025.

Este comportamiento ha estado influenciado por factores internacionales, decisiones de política monetaria y el flujo de dólares hacia economías emergentes. La TRM es certificada diariamente por el Banco de la República, entidad encargada de reflejar el promedio de las operaciones del mercado cambiario.

Con este panorama, el dólar cierra diciembre con un balance a la baja frente al inicio del año, aunque con repuntes puntuales que siguen impactando a importadores, exportadores y consumidores en Colombia.

