CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia sigue bajando: así cerró la divisa hoy lunes, 29 de diciembre

Así cerró el dólar hoy, 29 de diciembre, en Colombia: la divisa sigue bajando. Conoce el precio, la TRM y los movimientos del mercado cambiario.

Dólar en Colombia sigue bajando: así cerró la divisa hoy lunes, 29 de diciembre
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
02:48 p. m.
El precio del dólar en Colombia hoy lunes volvió a ser protagonista en el mercado cambiario, luego de cerrar la jornada a la baja en una semana marcada por menor apetito por el riesgo a nivel global.

El comportamiento de la divisa estadounidense responde tanto a factores internacionales como a la dinámica interna del mercado, en un contexto de cierre de año que suele traer menor volumen y movimientos más cautelosos.

Precio del dólar en Colombia hoy: así cerró la jornada

Durante la jornada, el dólar mostró una tendencia descendente y alcanzó un precio de $3.707,15, lo que representó una caída de $8,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3.716,05.

En el mercado, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.695 y un máximo de $3.754,77.

En total, según el diario de la República, se realizaron 1.171 transacciones, con un volumen negociado de US$1.299 millones, cifras que reflejan una actividad moderada, típica del inicio de la última semana de 2025.

Además, los mercados permanecen atentos a la Reserva Federal. La FED tiene previsto publicar las actas de su reunión de política monetaria de diciembre, un evento que podría dar nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de interés en 2026.

Comparativo de la TRM de HOY y comportamiento anual

En cuanto a la TRM del día, el dólar se ubicó en $3.716,05 pesos colombianos, manteniéndose en el mismo nivel frente a la jornada anterior. Sin embargo, al comparar con otros periodos, la tendencia es claramente bajista.

Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó un 2,67%, equivalente a 101,88 pesos. En comparación con el mismo día del mes anterior, se redujo un 0,76% (28,38 pesos). Desde el inicio del año, la divisa acumula una caída del 15,72%, es decir, 693,1 pesos, y frente al mismo día del año anterior bajó un 15,58% (685,93 pesos).

Este comportamiento confirma un cierre de año con un dólar más débil en Colombia, un factor clave para importadores, viajeros y la inflación de cara a 2026.

