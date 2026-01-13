Presentan tutela solicitando suspender aumento del salario mínimo de 2026

En las recientes horas se conoció que fue interpuesta una acción de tutela con el propósito de suspender provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al considerar que su expedición vulneró derechos fundamentales y principios constitucionales.

Interponen tutela pidiendo suspensión provisional del aumento de salario mínimo para 2026

La acción judicial está suscrita por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien actúa como apoderado.

En el documento se solicita al juez constitucional que adopte una medida urgente de suspensión del decreto mientras se estudia de fondo la legalidad de la decisión del Ejecutivo.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto Ley 2591 de 1991, y considerando los graves efectos inmediatos del incremento del SMMLV sobre pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales como se explica en detalle en el aparte III.D de este escrito, solicito a su H. Despacho dejar sin efectos, mientras se adopta una decisión de fondo en el proceso de tutela, los Decretos 1469 y 1470 de 2025”, se lee en el documento.

Según la tutela, el Gobierno habría expedido el aumento del salario mínimo sin agotar adecuadamente el proceso de concertación con los actores sociales, como lo exige el ordenamiento jurídico colombiano.

En particular, se argumenta que el procedimiento adelantado en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no cumplió los estándares de deliberación real y efectiva, lo que habría afectado los derechos al debido proceso, a la participación y a la concertación social.

La tutela también señala que el decreto vulnera principios constitucionales como el Estado social de derecho, el derecho al trabajo digno y la protección del mínimo vital, ya que la forma en que se definió el incremento salarial no habría tenido en cuenta de manera suficiente las condiciones económicas reales, ni el impacto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

Por otro lado, se pide que el juez ordene de manera inmediata la suspensión provisional del decreto, con el fin de evitar que siga produciendo efectos mientras se determina si fue expedido en contravía de la Constitución y de la ley.

Piden suspender aumento del salario mínimo para 2026

RELACIONADO Así quedó el salario para aprendices Sena en 2026 tras reforma laboral y aumento del mínimo

Para el exmagistrado, permitir que el aumento continúe vigente sin una revisión judicial podría generar perjuicios irremediables para millones de trabajadores.

La tutela también recuerda que el salario mínimo no es solo una cifra económica, sino una herramienta de protección social, por lo que su definición debe responder a criterios de justicia, proporcionalidad y respeto por los mecanismos de diálogo social previstos en la normativa laboral colombiana.