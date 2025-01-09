Colombianos tendrán alivio para su bolsillo: aviso por tasa de usura en septiembre

La tasa de usura es el interés máximo permitido que las entidades financieras y prestamistas pueden cobrar por un préstamo, ya sea por intereses remuneratorios o moratorios, en un período determinado.

Esta tasa se establece como 1.5 veces el interés bancario corriente, el cual es calculado y certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para distintas modalidades de crédito.

Bajo este panorama, la misma entidad ha dado a conocer lo que sería una noticia de alivio para los bolsillos de los colombianos en este mes de septiembre.

Tasa de usura bajó: así quedó el porcentaje de interés

La Superfinanciera certificó que la tasa de usura para el noveno mes del año quedó en 25,01 una reducción de 0,16 puntos frente a la cifra de agosto de 25,17%.

Esta disminución significará que los intereses de préstamos de consumo y ordinarios sean más bajos durante el mes de septiembre.

Lo anterior se verá reflejado como un alivio para los bolsillos colombianos en la compra de tarjetas de crédito y otros préstamos de consumo.

En cuanto a las entidades que más se acercan y alejan a la tasa de usura de este mes, se resalta Banco Falabella (24,87%), Colpatria (24,28%), Bancolombia (23,95%).

En otra parte del listado también resaltan bancos como BBVA con una tasa del 23,66%, Davivienda con 23,42% y Banco Caja Social con 23,37%.

Impacto en el bolsillo de los colombianos

Para un consumidor promedio, el impacto de esta disminución puede ser significativo. Por ejemplo, una persona que compre un electrodoméstico de $1.000.000 a 12 cuotas podría ver cómo su cuota mensual se reduce, así como el monto total de intereses que terminará pagando a lo largo del año.

Si la tasa de interés se mantiene en estos niveles, o incluso baja, la carga financiera se vuelve cada vez más liviana.

Para quienes ya tienen un alto nivel de endeudamiento, esta situación podría ser de cierto alivio.