¿Qué significa que Colombia pierda el respaldo del Fondo Monetario Internacional?

La visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Colombia terminó con un llamado de atención: las finanzas públicas del país se están debilitando y la deuda es cada vez más costosa.

Frente a esto, el Ministerio de Hacienda decidió entregar de manera anticipada el acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF), un cupo especial de financiamiento aprobado en 2024 que servía como respaldo en caso de emergencias económicas graves.

La decisión, aunque presentada como voluntaria por el gobierno, llegó después de que el FMI manifestara sus dudas sobre la solidez fiscal del país.

¿Qué es la Línea de Crédito Flexible?

La LCF funcionaba como un "colchón de seguridad" para el país.

Analistas de la Mesa Ancha incluso la comparan con una tarjeta de crédito guardada para una emergencia; es decir, no se usaba en el día a día, pero estaba disponible en caso de una crisis inesperada.

Julio César Iglesias, analista de La Mesa Ancha, lo explicó con un ejemplo cotidiano:

Esa tarjeta de crédito la tienen solo los países con un buen perfil fiscal, que muestran disciplina en sus cuentas. El problema es que Colombia ya no es visto como un cliente confiable. El FMI concluyó que estamos gastando más de lo que tenemos y que el nivel de endeudamiento hace más costoso y riesgoso prestarnos dinero.

El Fondo también advirtió que, si la situación continúa deteriorándose, se podría llegar a una interrupción de flujos de capital hacia Colombia, lo que significaría que tanto el Estado como el sector privado tendrían dificultades para conseguir financiamiento en el exterior.

Gobierno renunció a la Línea de Crédito Flexible

Consciente de esta alerta, el Gobierno se adelantó a lo que se veía venir (el retiro de la LCF por parte del propio FMI).

En lugar de esperar ese golpe, optó por renunciar voluntariamente, intentando mostrar control de la situación.

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, el invitado Óscar Ortiz González fue más crítico:

Lo que se está viendo en el mundo es que tenemos un gobierno maniroto, que gasta más de lo que recauda. A pesar de recortes, la plata no alcanza. La respuesta ha sido subir impuestos, lo que termina ahogando al sector privado, reduciendo la producción y bajando el recaudo. Es una cadena que nos lleva a más problemas fiscales.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, defendió la decisión y aseguró que la salida de la LCF no tendrá un impacto inmediato en los pagos de deuda ni en la calificación crediticia del país.

Sin embargo, la renuncia mostró un deterioro en la confianza internacional hacia Colombia.