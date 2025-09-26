CANAL RCN
Economía

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero

La Universidad Distrital abrió inscripciones 2026 para 47 programas de pregrado con matrícula cero. Conozca fechas clave y pasos para inscribirse en línea.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
11:42 a. m.
¡Buenas noticias para quienes sueñan con acceder a la educación superior! La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió oficialmente el proceso de inscripción para sus programas de pregrado correspondientes al año 2026.

La institución ofrecerá 47 carreras en sus siete facultades, en el marco de la política de matrícula cero, que busca ampliar el acceso a la educación pública en Bogotá.

Fechas clave para inscribirse

Los aspirantes deben tener en cuenta dos plazos fundamentales: el pago de la inscripción estará habilitado hasta el 4 de noviembre de 2025, mientras que el diligenciamiento del formulario en línea podrá realizarse hasta el 5 de noviembre de 2025.

El proceso es sencillo, pues después de realizar el pago, es necesario esperar 12 horas para ingresar nuevamente al portal de la Universidad en el enlace de Inscripción en Línea. Allí se debe digitar el usuario (el número de documento de identidad registrado) y la clave asignada previamente al correo electrónico durante el pre-registro.

La Universidad recordó que, al completar la inscripción, el aspirante manifiesta conocer y aceptar las condiciones y requisitos establecidos en el Instructivo Oficial de Admisiones para el primer período académico de 2026.

Además, es obligatorio contar con una impresora para obtener el comprobante de inscripción, documento que será el único soporte válido del proceso.

Oferta académica y oportunidades con matrícula cero

La Universidad Distrital continúa consolidándose como una de las principales instituciones públicas de Bogotá, con una amplia oferta en áreas como ingeniería, artes, ciencias y educación.

Gracias al programa de matrícula cero, miles de estudiantes podrán acceder a estas oportunidades sin preocuparse por el costo de la matrícula, favoreciendo especialmente a jóvenes de sectores vulnerables.

“El objetivo es seguir ampliando las oportunidades educativas y garantizar que más ciudadanos puedan cumplir su sueño de estudiar en una universidad pública de calidad”, destacó la institución.

Con esta convocatoria, la Universidad invita a los futuros estudiantes a prepararse para iniciar una carrera profesional en 2026 y aprovechar el beneficio de la matrícula gratuita.

