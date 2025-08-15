Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

La aprobación de la reforma laboral en Colombia trajo consigo una serie de cambios sustanciales que buscan una mejor vida para los trabajadores en el país.

Los cambios más impactantes se dieron en el aumento del recargo dominical y festivo y el cambio del horario nocturno, pasando de ser desde las 9 a las 7 de la noche.

No obstante, más allá de ello, la reforma laboral también trajo cambios para las empresas en cuanto a procedimientos que deben cumplir con sus empleados.

Uno de los puntos más relevantes y que ha generado mayor atención es la obligación que ahora tienen las empresas de seguir un riguroso protocolo antes de proceder al despido de un empleado, especialmente cuando se trata de una terminación sin justa causa.

Paso a paso que debe seguir la empresa si despide a un empleado

La reforma establece que el simple pago de la indemnización ya no es suficiente para justificar la finalización de un contrato de trabajo. Ahora, las compañías deben demostrar que han agotado todas las instancias previas de diálogo, mediación y, en algunos casos, reubicación del empleado, antes de tomar una decisión tan drástica.

El primer paso que las empresas deben seguir, según la nueva ley, es realizar un proceso de “notificación y diálogo”.

Esto implica que, antes de cualquier despido, la empresa debe comunicar por escrito al trabajador su intención de terminar la relación laboral, exponiendo claramente las razones que la motivan. No basta con una simple notificación; la ley exige que esta comunicación sea el inicio de un periodo de diálogo, en el que el trabajador tenga la oportunidad de ser escuchado y, en caso de ser necesario, presentar sus descargos.

Este periodo de gracia, que la ley estipula en un mínimo de diez días hábiles, busca que ambas partes puedan llegar a un acuerdo o, al menos, esclarecer la situación antes de que se formalice el despido.

Posteriormente, si el diálogo no arroja una solución satisfactoria, las empresas están obligadas a ofrecer alternativas al despido. Esto puede incluir, pero no se limita a, la reubicación del trabajador en otra área o puesto dentro de la misma compañía, siempre y cuando sus habilidades y experiencia lo permitan.

Esta opción, aunque no es obligatoria para el trabajador, sí es un requisito que la empresa debe demostrar que ha ofrecido de buena fe

Además, en el caso de los trabajadores que gozan de alguna condición especial de protección, como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o aquellos que están en proceso de incapacidad médica, la reforma establece pasos adicionales y más estrictos.

Para estos casos, la empresa deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo, demostrando con pruebas fehacientes que la terminación del contrato es inevitable y que no existen otras alternativas.