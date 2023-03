¿Fondos privados se van a acabar con la reforma pensional? Experto responde

Luego de las meas de concertación y de meses de expectativa, la reforma pensional fue radicada este miércoles en el Congreso, cuyo contenido consta de 89 artículos centrados en cuatro pilares fundamentales.

De un primer lado está la renta básica solidaria, que será de $223.000 mensuales para personas de 65 años que vivan en pobreza extrema o estén en condición de vulnerabilidad. El monto se actualizaría anualmente según la inflación.

Las personas que tengan 65 años y que no logren pensión, pero que hayan cotizado entre 150 y 1.000 semanas, recibirán una renta vitalicia. Un tercer pilar es que el aporte de los cotizantes de entre uno y tres salarios mínimos deberán consignarse en Colpensiones. Los ingresos superiores a tres salarios mínimos deberán cotizarse en Fondos Privados. El último pilar es el ahorro voluntario, del que harán parte las personas a través de mecanismos que existan en el sistema financiero.

En analista económico Martín Jaramillo habló con Noticias RCN para desarrollar más estas propuestas y brindar un panorama claro a los colombianos de lo que podrá beneficiar o perjudicar de cara al futuro del país.

¿Cómo quedan los fondos privados bajo este modelo que plantea la reforma pensional?¿Definitivamente se van a acabar?

Lo primero que hay que decir es que se van a acabar para más del 80% de las personas porque de los tres salarios mínimo para abajo, todo el mundo va a ir al fondo público. Es decir, eso es plata directamente a Colpensiones, que es la que administra en este momento ese primer pilar de pensiones. Cualquier cosa que uno ahorre va a ser lo que uno pueda cotizar de los tres salarios mínimos para arriba. Pero de nuevo, eso en Colombia estamos hablando del 20% de la gente más adinerada o menos.

¿Se podría reducir el hueco en el presupuesto por el pago de las pensiones con esta reforma?

Lo que ha dicho ANIF y varios de los centros de investigación es que sí aumenta y la razón es muy sencilla. Cuando uno tiene ciertos requisitos para cotizar y para entrar al sistema, y al final del día uno sale y los requisitos con los que entra y con los que sale, pues en el momento en que uno quiera ampliar eso a toda la población, pues va a haber un hueco muy grande. Hay muchos países en el mundo que se gastan más de la mitad de su presupuesto en pensiones. Desafortunadamente si Colombia no ajusta esos parámetros o no tiene un sistema pensional que sea sostenible, pues nosotros vamos a estar en esta misma entrevista dentro de 30 años diciendo no hay plata para Colpensiones, no hay plata para pensiones, toca subir edad, toca bajar beneficios, que es exactamente la discusión que están teniendo en muchos otros países.

Lea también: Reforma pensional permitiría a personas no binarias jubilarse a los 57 años

¿Entonces este modelo sí es sostenible?

Los números no dan, eso es lo que ha dicho ANIF. En algún momento esa regla se va a romper porque si uno mira, cuando nosotros nos vayamos a pensionar, no va a haber la suficiente plata para pagar lo que se está prometiendo hoy. Es decir, casi que por definición nos estamos poniendo en una situación en la que Colombia tiene que decidir. Proponemos esto para los próximos años, pero los que hoy en día son jóvenes, les va a tocar o conformarse con una pensión más baja o con una edad mayor o con mayor semanas cotizadas o con un porcentaje del salario cotizado más alto. Por el otro lado, uno tiene una renta mínima y esa tal vez es uno de los aspectos positivos de la reforma, porque fíjense que en campaña presidencial prácticamente todos los candidatos lo proponían. El gobierno que hoy en día es la cabeza del Estado colombiano proponía 500.000 pesos, que era atípicamente alto y generaba un hueco mucho más grande. Ya lo bajó a $225.000, es decir, se acerca a lo que todo el mundo estaba, digamos que, más o menos de acuerdo.

Ahora, eso igual es costoso. Si uno se va a gastar 6 billones de pesos, eso es lo que se recaudaba en la reforma tributaria tradicional cada año en eso, pues uno tiene que hacer un esfuerzo por recaudarlo en impuestos y pagarlo. Hoy en día cobramos impuestos, hoy en día pagamos porque en el futuro, cuando nosotros tengamos toda una generación que es muy grande, y nos terminemos pensionando, pues detrás no vamos a tener tanta gente cotizando. Entonces, si esta vaina no se hace de manera responsable, es decir, ajustando los parámetros, reduciendo el umbral, de ahí en adelante el país tiene que ahorrar, esa es la palabra clave. Estamos creciendo en este momento y nos vamos a presionar una generación muy grande. Si en el día que nos pensionemos no está la plata ahorrada, pues no va a haber con qué pagarnos y punto. En este momento, prácticamente con tres salarios mínimos se va toda la plata para el Gobierno y claro, están muy cómodos en este momento porque tienen plata para liberar, puede pagar más renta básica y lo otro sin subir más impuestos, pero eventualmente les tocará decir en unos 10 o 20 años que no hay plata para lo prometido.