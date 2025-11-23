CANAL RCN
Economía Video

Comienza la cuenta regresiva para la reforma tributaria en medio de un complejo ambiente económico

El presupuesto para el otro año, la meta de recaudo y la sostenibilidad son algunos de los puntos que influirán en el debate de la reforma.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
08:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Congreso iniciará esta semana el debate sobre una nueva reforma tributaria. Esto, en medio de crecientes preocupaciones acerca de la capacidad de recaudo y un déficit fiscal que amenaza las finanzas públicas.

Tambalea la reforma tributaria: dos ponencias de archivo la tendrían contra las cuerdas
RELACIONADO

Tambalea la reforma tributaria: dos ponencias de archivo la tendrían contra las cuerdas

El proyecto tributario ha experimentado modificaciones sustanciales desde su presentación inicial, reduciendo las expectativas de recaudo y eliminando algunos gravámenes polémicos.

Proyecto ha tenido varios cambios: ¿Cuáles son?

Entre los cambios más destacados está la eliminación del IVA a la cerveza, aunque se mantiene el impuesto a los demás licores.

Una de las medidas más significativas afectará a la clase media colombiana. Las personas con ingresos anuales de $84 millones a $204 millones verán incrementado su impuesto de renta en un 1%, lo que representa cambios en la base gravable. Esto impactará directamente a trabajadores y profesionales en ese rango salarial.

El panorama fiscal presenta desafíos adicionales que complican la aprobación de esta reforma. El Presupuesto General de la Nación para 2026 está directamente vinculado a los recursos que se esperan recaudar con estas medidas tributarias. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que el proyecto no sea aprobado en el Legislativo, lo que generaría un mayor desfinanciamiento.

La meta de recaudo no se cumpliría: ¿En qué afectaría la sostenibilidad?

La situación se agrava con el pronunciamiento del Comité Autónomo de Regla Fiscal. Emitió una advertencia sobre el desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entidad tributaria no lograría cumplir sus metas de recaudo durante 2025 y cerrará el año con un déficit de al menos 8 billones de pesos.

Gobierno busca aprobar reforma tributaria con aumento de IVA y nuevos impuestos en Colombia
RELACIONADO

Gobierno busca aprobar reforma tributaria con aumento de IVA y nuevos impuestos en Colombia

Este escenario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país y la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos de gasto público. La combinación de un posible hundimiento de la reforma tributaria, el incumplimiento en las metas de recaudo y el creciente déficit fiscal configura uno de los retos económicos más importantes que enfrentará Colombia en los próximos meses.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Reforma Laboral

Los cuatro permisos remunerados que puede solicitar en el trabajo con la reforma laboral

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna HOY 23 de noviembre de 2025: número y signo ganador

Criptomonedas

SIC ordena cierre nacional de empresas que captaban datos biométricos a cambio de criptomonedas

Otras Noticias

Turismo

Las 10 ciudades más subestimadas que merecen estar en la lista de cualquier turista

Diez ciudades subestimadas que ofrecen experiencias únicas y pocos conocen. ¿Por qué recomiendan viajar allí?

Alemania

Subasta que pretendía vender cartas de prisioneros en campos de concentración fue cancelada

Desde el el Comité Internacional de Auschwitz insisten en que este tipo de objetos no deberían reducirse a simples mercancías.

Bogotá

Concurrido carril de la Autopista Norte de Bogotá estará cerrado por un mes: ¿Cuál es?

Cuidado personal

¿Qué es la fascitis plantar y cuáles son las causas por las que se desarrolla?

Liga BetPlay

Clásico paisa sin goles: Medellín cedió puntos como local y Nacional se mantiene firme con el empate