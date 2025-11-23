Comienza la cuenta regresiva para la reforma tributaria en medio de un complejo ambiente económico

El Congreso iniciará esta semana el debate sobre una nueva reforma tributaria. Esto, en medio de crecientes preocupaciones acerca de la capacidad de recaudo y un déficit fiscal que amenaza las finanzas públicas.

El proyecto tributario ha experimentado modificaciones sustanciales desde su presentación inicial, reduciendo las expectativas de recaudo y eliminando algunos gravámenes polémicos.

Proyecto ha tenido varios cambios: ¿Cuáles son?

Entre los cambios más destacados está la eliminación del IVA a la cerveza, aunque se mantiene el impuesto a los demás licores.

Una de las medidas más significativas afectará a la clase media colombiana. Las personas con ingresos anuales de $84 millones a $204 millones verán incrementado su impuesto de renta en un 1%, lo que representa cambios en la base gravable. Esto impactará directamente a trabajadores y profesionales en ese rango salarial.

El panorama fiscal presenta desafíos adicionales que complican la aprobación de esta reforma. El Presupuesto General de la Nación para 2026 está directamente vinculado a los recursos que se esperan recaudar con estas medidas tributarias. Sin embargo, existe una alta probabilidad de que el proyecto no sea aprobado en el Legislativo, lo que generaría un mayor desfinanciamiento.

La meta de recaudo no se cumpliría: ¿En qué afectaría la sostenibilidad?

La situación se agrava con el pronunciamiento del Comité Autónomo de Regla Fiscal. Emitió una advertencia sobre el desempeño de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entidad tributaria no lograría cumplir sus metas de recaudo durante 2025 y cerrará el año con un déficit de al menos 8 billones de pesos.

Este escenario plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal del país y la capacidad del Gobierno para financiar sus compromisos de gasto público. La combinación de un posible hundimiento de la reforma tributaria, el incumplimiento en las metas de recaudo y el creciente déficit fiscal configura uno de los retos económicos más importantes que enfrentará Colombia en los próximos meses.