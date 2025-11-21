CANAL RCN
Tambalea la reforma tributaria: dos ponencias de archivo la tendrían contra las cuerdas

Las ponencias impulsadas por Katherine Miranda y Efraín Cepeda harían que el proyecto no tenga luz verde.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
09:59 p. m.
A menos de un año para culminar el mandato, el Gobierno de Gustavo Petro le vuelve a apostar a una reforma tributaria. No obstante, el ambiente parece más desalentador que esperanzador.

Tambalea más la reforma tributaria impulsada por el Gobierno. Desde dos comisiones económicas del Congreso presentaron ponencias pidiendo archivarla.

Ponencia de Cepeda tendría las mayorías suficientes

La más reciente fue del senador Efraín Cepeda, respaldado por otros nueve congresistas de la Comisión III. “Hemos radicado ponencia negativa a la nociva reforma. Es una mayoría absoluta para que no le golpee el bolsillo a las clases más bajas y medias”.

Katherine Miranda, representante a la Cámara, ya había presentado una ponencia con el mismo propósito. La congresista ha asegurado que el articulado perjudicaría a aquellos con menos recursos, aparte de no ser necesaria para la coyuntura actual de la Nación.

¿Qué impuestos plantea la reforma?

La propuesta del Gobierno pretende financiar cerca de 16.3 billones de pesos del Presupuesto General para 2026. Sin embargo, todo parece indicar que, al no tener las mayorías, quedaría archivada.

El pasado 20 de noviembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunió con los ponentes y coordinadores de las comisiones. El encuentro se basó en la reforma, a la que le hicieron algunos cambios.

Por ejemplo, se eliminó lo propuesto para los combustibles, junto con la reducción del impacto con relación a los impuestos del tabaco y la cerveza. También se estudió el IVA para vehículos híbridos.

Algunos de los impuestos serían: IVA de 19% para aguardiente y ron (actualmente 5%), IVA de 19% para whisky, brandy, vodka y sus concentrados, mistelas y cremas y otras bebidas (actualmente 5%), IVA de 19% para vinos y sidra, peradas, aguamiel y otras bebidas fermentadas (actualmente 5%), IVA del 19% para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet (mantener medida de conmoción interior) que antes estaban excluidos, entre otros.

