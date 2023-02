¿Quiénes pueden acceder al subsidio de vivienda Mi Casa Ya?

El subsidio Mi Casa Ya está dirigido a los colombianos que tengan ingresos menores a 4SMMLV ($4.000.000) y estén interesados en comprar vivienda nueva de interés social (VIS) o prioritario (VIP). Además, de ello las personas interesadas deben estar registrados en el Sisbén y tener una clasificación igual o inferior a D11, en el caso de hogares urbanos, y D20, para hogares rurales.



Requisitos para acceder al subsidio Mi Casa Ya:

• No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.

• No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar.

• Haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación de D11 o menos para los hogares urbanos y D20 para los rurales.

• No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado.

• No haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés.

• Contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, o contar con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro.

Los hogares beneficiarios podrán obtener un subsidio monetario de 30 SMMLV ($30.000.000) o de 20 SMMLV ($20.000.000), dependiendo de sus ingresos para comprar su vivienda. Además, recibirán una cobertura a la tasa de interés de 5 puntos porcentuales para viviendas de interés prioritario que no superen los 90 SMMLV ($90.000.000) y de 4 puntos porcentuales para viviendas de interés social de hasta 135 SMMLV ($135.000.000) o de hasta 150 SMMLV ($150.000.000) para aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes.

En áreas rurales, los hogares con Sisbén entre A1 y C14 recibirán un subsidio de 30 salarios mínimos ($ 34.800.000), mientras que aquellos con una clasificación entre C15 y D20 tendrán acceso a un subsidio de 20 salarios mínimos ($ 34.800.000).

La ministra de Vivienda Catalina Velasco informó que se tienen proyectados 50.000 subsidios y se otorgarán a los beneficiarios según el puntaje de priorización y el orden de llegada. Además, habrá prioridad especial para la población con condiciones especiales de vulnerabilidad y la que está ubicada en zonas rurales y municipios pequeños.