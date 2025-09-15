Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Este lunes 15 de septiembre de 2025, los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima ya entregaron sus resultados oficiales.

Miles de apostadores en ambos departamentos y en el país están pendientes de si sus números coincidieron con los ganadores del premio mayor o de los premios secundarios.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 15 de septiembre de 2025

Sorteo de Cundinamarca número 4768

Premio mayor: 1205 de la serie 162.

Otros premios secos: premios de $300 millones, $100 millones, varios de $20 millones, $10 millones y premios menores distribuidos entre billetes ganadores.

Si jugaste, revisa tu billete: el número ganador y la serie deben coincidir exactamente para reclamar.

Resultados Lotería del Tolima del 15 de septiembre de 2025

Sorteo de Tolima número 4134

Premio mayor: 6198 de la serie 245.

Premios adicionales: hay varios premios secos que corresponden a diferentes cifras y fracciones del billete silenciosas, para quienes acertaron con algunas cifras, serie o parte del número.

¿Cómo reclamar si resultaste ganador?

Los ganadores deberán presentar su billete original en buen estado en cualquiera de los puntos autorizados de loterías o corresponsales oficiales.

Verifica que el billete coincida con los datos del sorteo: número, serie, fecha. Si hay premio mayor, algunos procesos podrían requerir identificación y validación adicional.