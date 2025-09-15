CANAL RCN
Economía

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 15 de septiembre de 2025. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
11:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este lunes 15 de septiembre de 2025, los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima ya entregaron sus resultados oficiales.

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador
RELACIONADO

Resultado Lotería de Boyacá hoy 13 de septiembre: número ganador

Miles de apostadores en ambos departamentos y en el país están pendientes de si sus números coincidieron con los ganadores del premio mayor o de los premios secundarios.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 15 de septiembre de 2025

  • Sorteo de Cundinamarca número 4768
  • Premio mayor: 1205 de la serie 162.
  • Otros premios secos: premios de $300 millones, $100 millones, varios de $20 millones, $10 millones y premios menores distribuidos entre billetes ganadores.

Si jugaste, revisa tu billete: el número ganador y la serie deben coincidir exactamente para reclamar.

Resultados Lotería del Tolima del 15 de septiembre de 2025

  • Sorteo de Tolima número 4134
  • Premio mayor: 6198 de la serie 245.
  • Premios adicionales: hay varios premios secos que corresponden a diferentes cifras y fracciones del billete silenciosas, para quienes acertaron con algunas cifras, serie o parte del número.

¿Cómo reclamar si resultaste ganador?

Los ganadores deberán presentar su billete original en buen estado en cualquiera de los puntos autorizados de loterías o corresponsales oficiales.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 5 de septiembre: último sorteo

Verifica que el billete coincida con los datos del sorteo: número, serie, fecha. Si hay premio mayor, algunos procesos podrían requerir identificación y validación adicional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 15 de septiembre: número ganador del último sorteo

Automovilismo

Experto alerta sobre sorprendente modalidad de estafa en talleres mecánicos

Bogotá

Manifestaciones del 16 de septiembre en Bogotá: ¿Qué pasa si llego tarde al trabajo por bloqueos?

Otras Noticias

Cauca

Ministerio de Defensa aumenta recompensa por alias Marlon tras ataque en Cajibío, Cauca

En el Consejo de Seguridad realizado en Popayán, el ministro Pedro Sánchez elevó la recompensa por alias Marlon e Iván Mordisco.

Millonarios

Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado

Millonarios recibe a Envigado en un duelo donde los azules buscarán un lugar en los cuartos de final. Hernán Torres contará con dos regresos clave.

Masterchef Celebrity Colombia

Insólito final: una celebridad abandonó MasterChef pese a que tuvo una trascendental ventaja

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos

México

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración