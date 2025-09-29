CANAL RCN
Economía

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025. Revisa aquí los números ganadores y verifica si tu billete fue premiado.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
09:26 p. m.
La noche de este lunes 29 de septiembre de 2025 estuvo marcada por la emoción de miles de apostadores que aguardaban atentos los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima.

Como es costumbre cada lunes, los juegos de azar entregaron nuevos ganadores que podrán reclamar millonarios premios si sus números resultaron favorecidos.

Estas dos loterías se destacan en el país no solo por su tradición, sino también porque los recursos que generan se destinan en gran parte al sector salud, lo que convierte cada apuesta en un aporte a programas sociales.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 29 de septiembre de 2025

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca cayó con el número XXXX de la serie XXX.

Los apostadores que tengan este resultado podrán reclamar el premio de inmediato en los puntos autorizados, siguiendo las reglas establecidas por la entidad.

Además, se sortearon premios secos y aproximaciones que benefician a quienes se quedaron muy cerca del número principal. Se recomienda a los jugadores verificar con calma su billete para no dejar escapar ningún premio adicional.

Resultados de la Lotería del Tolima del 29 de septiembre de 2025

Por su parte, la Lotería del Tolima entregó su premio mayor al número XXXX de la serie XXX.

Al igual que en el sorteo de Cundinamarca, también se distribuyeron premios secundarios que multiplican las oportunidades de ganar entre los participantes.

Los ganadores deberán acercarse con su billete en buen estado a los puntos oficiales para hacer efectivo el cobro. Es importante recordar que todo premio está sujeto a retenciones de ley y debe reclamarse dentro de los plazos establecidos.

Lotería Cundinamarca y Tolima juegan los lunes

Los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima siguen consolidándose como referentes de los juegos de azar en Colombia.

Cada lunes, miles de personas en distintas regiones esperan con ilusión que sus números sean los elegidos, manteniendo viva la tradición y la esperanza de convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

